Умер 50-летний рэпер Magoo

Фото: istockphoto/LesByerley
Американский хип-хоп-исполнитель Мелвин Барклифф (Magoo), сотрудничавший с обладателем премии «Грэмми» рэпером Тимбалэндом, скончался в возрасте 50 лет.
«Не могу поверить в это, покойся с миром, Magoo», — написал рэпер Digital Black в одной из социальных сетей. Свой пост артист сопроводил фотографией альбома 1997 года Welcome to Our World, записанный Тимбалэндом в дуэте с Magoo.Причины смерти рэпера не сообщают.
Ранее 45-летний музыкант Big Pokey был госпитализирован после концерта и скончался в больнице
Рэпер упал в обморок на сцене, когда выступал в городе Бомонт в штате Техас. Артист начал задыхаться. Медработник, который находился среди зрителей, провела рэперу сердечно-легочную реанимацию. Big Pokey умер в больнице.
Читайте также:
Рэпер Big Pokey упал в обморок на концерте и умер
В Казани в аварии погибла рэп-исполнительница Альбина Сафарова
В Мемфисе застрелили рэпера Casino Jizzle
Мария Фирсова