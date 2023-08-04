Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис

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Звезда сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис скончался на 84 году жизни, сообщает CBS News.
«Марк Марголис... сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале «Во все тяжкие» и его приквеле «Лучше звоните Солу», скончался», - сообщили телеканалу представители актера.
Подробности и причины смерти Марголиса пока что не раскрываются.
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