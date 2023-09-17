Умер известный российский режиссер Александр Хван

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev
Сегодня, 17 сентября, скончался известный российский режиссер Александр Хван. О смерти кинематографиста в социальных сетях сообщил его друг и коллега режиссер Григорий Константинопольский.
Александру Хвану было 65 лет. О причине смерти не сообщается, но известно, что он страдал хронической обструктивной болезнью легких, из-за обострения которой в 2020 году режиссер две недели провел в коме.
Родился Хван 28 декабря 1957 года в столице Чувашии Чебоксарах. В 1980 году он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Учился он в мастерской Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой.
Известность пришла к Хвану 1992 году после выхода на экраны фильма «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Кинокартина получила две премии «Ника», приз на фестивале «Киношок», с успехом демонстрировалась в рамках нескольких международных кинофестивалей, в том числе Каннского. Для этого фильма режиссер сам написал музыку.
Среди наиболее известных работ киномастера такие картины и сериалы, как «Умирать легко», «Дрянь хорошая, дрянь плохая», «Кармен», «Поводырь», «Гаражи», «Марьина роща», «Сын» и другие. Александр часто снимался в небольших эпизодических ролях в своих и чужих картинах. Среди его экранных работ «Мания Жизели», «Фаталисты», «Питер FM», «Икра», «Дети Арбата».
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Родился Хван 28 декабря 1957 года в столице Чувашии Чебоксарах. В 1980 году он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Учился он в мастерской Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой.
Среди наиболее известных работ киномастера такие картины и сериалы, как «Умирать легко», «Дрянь хорошая, дрянь плохая», «Кармен», «Поводырь», «Гаражи», «Марьина роща», «Сын» и другие. Александр часто снимался в небольших эпизодических ролях в своих и чужих картинах. Среди его экранных работ «Мания Жизели», «Фаталисты», «Питер FM», «Икра», «Дети Арбата».
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Александр Бойцов