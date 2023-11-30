Умерла актриса из «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген

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Американская актриса Френсис Стернхаген скончалась в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. Она известна зрителям по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», пишет People.
«С огромной скорбью мы сообщаем новость о том, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла от естественных причин в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк 27 ноября 2023 года в возрасте 93 лет», — цитирует издание заявление родственников актрисы.
Отмечается, что Френсис Стернхаген три раза была номинирована на премию «Эмми», один из них — за роль матери Трея в «Сексе в большом городе». Актриса также получила две премии «Тони» за достижения в области театрального искусства.
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