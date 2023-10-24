Ушёл из жизни гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини

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На 45 году жизни скончался британский гитарист музыкальной группы Massive Attack Анджело Брускини, об этом сообщил представитель группы.
«Опустошены. Такой блестящий эксцентричный талант. Невозможно полностью оценить его вклад. Вечная память Анджело», - прокомментировал ситуацию бывший коллега покойного в одной из запрещенных в РФ социальных сетей.
При этом, причину смерти молодого мужчины он не раскрыл. Однако, ранее британское издание Daily Mail сообщало, что музыкант борется с раком лёгких.
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