«Уже другой человек»: Варлей рассказала об их отношениях с Макаревичем*

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Заслуженная артистка России Наталья Варлей рассказала о текущих отношениях с покинувшим Россию музыкантом Андреем Макаревичем*. В авторской передаче Вячеслава Манучарова она рассказала, что больше не дружит с ним, об этом пишет издание «ОСН».
«Я была дружна с Андреем Макаревичем*. Был милым и славным мальчиком», — поделилась ВарлейОна также рассказала, как ходила в кинотеатр «Минск» на первый большой концерт Макаревича*, наведывалась в гости к нему на телепередачу «Смак» и готовила там пирог. Актриса поделилась, что после отъезда из России музыкант сильно изменился. По мнению Варлей, лидер «Машины времени» стал «другим человеком».
«Для одних Родина - это любимая мать, а для других - кормовая база, там, где теплее и удобнее», — заключила артистка.
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