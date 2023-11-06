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В аэропорту Минеральных вод певцу Xolidayboy вручили повестку в военкомат

06 ноября 2023, 13:22
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Певцу Ивану Минаеву (Xolidayboy) вручили повестку прямо в аэропорту Минеральных вод, куда он прилетел для проведения гастрольного тура по Ставропольскому краю.
Исполнитель и тиктокер поставил подпись о получении повестки, после этого отошёл и начал кому-то звонить, пишет тг-канал «Осторожно, новости».

Ранее на него заявила Екатерина Мизулина, призвав отменить гастрольный тур артиста. По словам главы «Лиги безопасного интернета», музыкант называл себя украинцем (он родился в Севастополе) и осуждал присоединение Крыма. В ответ на это продюсер Ивана Минаева сообщила, что готовит заявление на Мизулину по факту недостоверной информации. По её словам, видео были записаны ещё до начала СВО. Менеджер отметила, что Мизулина занимается «вредительством для своей страны».


Ранее финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы.

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#армия
#россия
#артист
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Сказка «По щучьему велению» собрала в прокате миллиард рублей за 10 дней
05 ноября 2023, 19:00

Фото: istockphoto/aerogondo

Фильм-сказка «По щучьему велению», вышедшая в прокат 26 октября, накануне, 4 ноября, преодолела по кассовым сборам миллиардный рубеж. Эксперты считают, что это только начало и картина сможет составить достойную конкуренцию «Чебурашке».
Сказочная киноистория режиссера Александра Войтинского, известного также по фантастической комедии «Призрак», стала третьим отечественным релизом 2023 года, сумевшим преодолеть отметку в миллиард рублей по сборам. Ранее это сделали семейный фильм «Чебурашка» Романа Качанова, собравший в прокате 6,7 миллиарда рублей, и космическая драма Клима Шипенко «Вызов», которая собрала в прокате более 2,1 миллиарда рублей.

Сказка «По щучьему велению» опередила «Вызов» по скорости, с которой ей покорился рубеж в миллиард рублей. Тот набрал эту сумму за 13 дней. Но фильм Войтинского уступает по этому показателю «Чебурашке», который собрал миллиард в прокате всего за три дня.

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#фильм
#картина
#режиссёр
#прокат
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Пугачёва снова поспешно покинула Россию
05 ноября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Комик Максим Галкин* сообщил в своем телеграм-канале, что воссоединился с супругой Аллой Пугачёвой. Он опубликовал их совместное фото на фоне лютеранской церкви в Сигулде, что в 50 километрах от Риги.
На днях СМИ рассказывали, что певица, «пряча лицо за платком», въехала на территорию России через КПП в Псковской области. Предполагалось, что Пугачёва может отправиться в Санкт-Петербург на похороны дирижёра Юрия Темирканова, с которым дружила. Сначала ее видели на вокзале в Москве, затем певица поехала в свой замок в деревне Грязь.

Позже лимузин бывшей Примадонны видели в Твери. Он был припаркован около музыкальной студии «Салам», что позволило некоторым пользователям предположить, что артистка вернулась в Россию для того, чтобы записать новую песню. Всего Пугачёва провела на Родине «три счастливых дня», как поется в ее известной композиции, а затем уехала в Латвию, где воссоединилась со своим мужем-иноагентом.

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#певица
#сми
#похороны
#петербург
#алла пугачёва
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Волочкова сделала шпагат, лежа в кресле стоматолога (видео)
05 ноября 2023, 11:51

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Балерина Анастасия Волочкова сделала шпагат прямо в кресле у стоматолога. Врач объяснил, что это было ей необходимо, чтобы размять конечности, затекшие от долгого нахождения в одном положении.
Видео с гимнастическими упражнениями танцовщицы в зубоврачебном кресле опубликовал телеграм-канал «Звездач».

«Ну, лежать несколько часов без движения для моих суставов пытка! Я и тут решила размяться», — подписала танцовщица видеоролик.

Комментировать кадры сама балерина не могла, так как на нее был надет роторасширитель. За нее это делал врач, который и снимал видео. Он пояснил, что процедура заняла много времени, поэтому балерине было необходимо размять затекшие конечности. А также, вероятно, продемонстрировать подписчикам, что кровь еще горяча, а суставы — подвижны.





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На концерте в Петербурге SHAMAN нажал на «ядерную кнопку»
05 ноября 2023, 02:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский певец Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, нажал на символическую «ядерную кнопку» во время исполнения песни «Я русский» на своём сольном концерте в Санкт-Петербурге. Трансляцию выступления артиста в этот момент вёл Первый канал.
«Артисту вынесли чемоданчик с красной кнопкой, который очевидно символизирует тот самый «ядерный чемоданчик». Со словами «я русский» SHAMAN жахнул по кнопке — на сцене загорелась пиротехника, а затем стали показывать кадры салюта», — пишет издание ​Певец SHAMAN поранился «Фонтанка».



Большой сольный концерт Ярослава Дронова прошел на «Зенит Арене» ещё в сентябре этого года. Тогда зрителями перформанса с кнопкой стали 60 тысяч человек. После показа по Первому каналу аудитория этого символического жеста расширилась до нескольких миллионов.

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#артист
#концерт
#санкт-петербург
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Певец SHAMAN откроет вечернее шоу на Международной выставке-форуме «Россия»
Певец SHAMAN выступит на шоу «Портал в будущее» форума «Россия»
04 ноября 2023, 17:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Певец SHAMAN откроет вечерний концерт «Портал в будущее» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Отмечается, что вечернее музыкально-мультимедийное шоу стартует в субботу вечером, в 20:00, на ВДНХ. На нём свои хиты исполнят российские артисты SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская и другие.

«Портал в будущее» – это не просто концертное представление, а полноценное музыкальное произведение с эффектными трансформациями. Оно было написано специально для Международной выставки-форума «Россия», отмечают организаторы. 

Также гости мероприятия смогут увидеть футуристическое шоу, которое представляет собой трансляцию на арке главного входа на ВДНХ фильма о развитии России и о дальнейшем будущем страны. 

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась 4 ноября. На ней свои стенды представили все 89 регионов России, а также различные российские организации и ведомства. 

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#россия
#шоу
#концерт
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#выставка
#вднх
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«Все поумирали»: Шаляпин пожаловался, что ему никто не покупает брендовые вещи
04 ноября 2023, 15:41

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что все его бывшие возлюбленные умерли, и теперь он не закупается в ЦУМе.
Пятый канал пишет, что артист теперь не покупает дорогие брендовые вещи. По словам Шаляпина, ему больше никто не приобретает вещи в ЦУМе. Причину артист назвал на шоу в социальной сети «ВКонтакте».
 
«Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал», — вспомнил Прохор Шаляпин.
Артист пожаловался, что на собственные деньги особо не может разгуляться в ЦУМе. Но при этом одежды у певца достаточно, рассказал певец.

Ранее блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нельзя назвать стабильным. По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для молодого человека. Он позитивно смотрит на падение доходов.

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Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай

Стало известно, зачем Пугачёва поехала в Тверь


 
 
#шоу-бизнес
#одежда
#артист
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Стало известно, зачем Пугачёва поехала в Тверь
Пугачёва могла записать песню в Твери
04 ноября 2023, 12:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По словам жителей Твери, артистка заехала в известную музыкальную студию «Салам».
Shot пишет, что Алла Пугачёва уже была клиенткой данной студии в 1989 году, которую основали звукорежиссёр Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов. Ранее там записывались Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, а также Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и многие другие звёзды.
 
В данный момент студия «Салам» временно закрыта для обычных посетителей. Но для Аллы Пугачёвой могли сделать исключение.
 
Rolls-Royce певицы продолжительное время стоял у студии. Лалетин комментировать визит не стал.

Ранее сообщалось, что фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей. Цена упала с 225 млн рублей до 100 млн.

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#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#певица
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Фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей
04 ноября 2023, 12:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Цена на фамильную дачу Пугачёвой в Подмосковье упала с 225 млн рублей до 100 млн.
Mash пишет, что дача подешевела из-за срочности. Владельцы хотят быстрее продать собственность. У дачи есть даже своя береговая линия с пирсом, в особняке четыре этажа (один подземный), кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хаммамом, камины, бар, бильярдная, лифт, спортивная и детская площадки.
 
На этой даче ранее жил внук Аллы Пугачёвой—музыкант Никита Пресняков. Сейчас особняк пустует. Данный участок в своё время являлся проблемой для Пугачёвой: от неё требовалось освободить проход к озеру для рыбаков, дело доходило до суда.

Ранее сообщалось, что иномарку Аллы Пугачёвой засняли на въезде в Тверь со стороны Москвы в 12:46. Это было спустя 2 часа и 14 минут с момента, как артистка выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. Возможно, завтра певица посетит церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым.

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#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#дача
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Rolls-Royce Пугачёвой заметили в Твери
04 ноября 2023, 09:25

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Иномарку Аллы Пугачёвой засняли на въезде в Тверь со стороны Москвы в 12:46.
Shot пишет, что это было спустя 2 часа и 14 минут с момента, как артистка выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. Возможно, завтра певица посетит церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым.

Ранее российские военные потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления российского народа, видео с обращением солдат опубликовал SHOT.

Напомним, звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию. Вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. Позже выяснилось, что в России певице необходимо разобраться с документами и завещанием.

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#алла пугачёва
#певица
#новости
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