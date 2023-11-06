В аэропорту Минеральных вод певцу Xolidayboy вручили повестку в военкомат

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Певцу Ивану Минаеву (Xolidayboy) вручили повестку прямо в аэропорту Минеральных вод, куда он прилетел для проведения гастрольного тура по Ставропольскому краю.
Исполнитель и тиктокер поставил подпись о получении повестки, после этого отошёл и начал кому-то звонить, пишет тг-канал «Осторожно, новости».
Ранее на него заявила Екатерина Мизулина, призвав отменить гастрольный тур артиста. По словам главы «Лиги безопасного интернета», музыкант называл себя украинцем (он родился в Севастополе) и осуждал присоединение Крыма. В ответ на это продюсер Ивана Минаева сообщила, что готовит заявление на Мизулину по факту недостоверной информации. По её словам, видео были записаны ещё до начала СВО. Менеджер отметила, что Мизулина занимается «вредительством для своей страны».
Ранее финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы.
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Ранее на него заявила Екатерина Мизулина, призвав отменить гастрольный тур артиста. По словам главы «Лиги безопасного интернета», музыкант называл себя украинцем (он родился в Севастополе) и осуждал присоединение Крыма. В ответ на это продюсер Ивана Минаева сообщила, что готовит заявление на Мизулину по факту недостоверной информации. По её словам, видео были записаны ещё до начала СВО. Менеджер отметила, что Мизулина занимается «вредительством для своей страны».
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Мария Фирсова