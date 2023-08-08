В ФНС прокомментировали слухи о долгах Ивана Урганта

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
В сети появилась информация о том, что российского шоумена Ивана Урганта проверяют на предмет сокрытия доходов с корпоративов. Эти информацию прокомментировали в пресс-службе ФНС в интервью «РИА Новости».
«В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича», - заявили представители ФНС.
При этом, сам телеведущий на эту информацию пока никак не отреагировал.
Читайте также:
ФНС заблокировала счета актрисы Анастасии Заворотнюк из-за долгов
Фигурист Костомаров задолжал ФНС
Глава ФНС Егоров извинился за «плохое внедрение» единого налогового счета
Евгения Парфентьева