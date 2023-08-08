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В ФНС прокомментировали слухи о долгах Ивана Урганта

В ФНС опровергли информацию о проверке Урганта на предмет сокрытия доходов
08 августа 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В сети появилась информация о том, что российского шоумена Ивана Урганта проверяют на предмет сокрытия доходов с корпоративов. Эти информацию прокомментировали в пресс-службе ФНС в интервью «РИА Новости».
«В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича», - заявили представители ФНС.

При этом, сам телеведущий на эту информацию пока никак не отреагировал.


Напомним, последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел в эфир 21 февраля 2022 года. После этого передачу закрыли. После этого Ургант пропал с глаз широкой общественности, и появляется на публике крайне редко. Однако, известно, что он стал гораздо чаще выступать в роли ведущего различного рода мероприятий, таких как корпоративы и свадьбы. В сокрытии именно этих доходов звезду российского ТВ заподозрили онлайн-пользователи.

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#фнс
#телевидение
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Общественники требуют запретить концерт Алены Швец из-за пропаганды ЛГБТ
08 августа 2023, 15:26

Фото: istockphoto/Sonate

Следственный комитет РФ и министерство культуры проверят певицу Алену Швец на предмет пропаганды ЛГБТ. Кроме того, общественники требуют отменить ее концерт в Санкт-Петербурге, назначенный на 31 августа.
С жалобой на артистку обратились участники движения «Зов предков». Как сообщает телеграм-канал SHOT, активисты недовольны тем, что песни Швец, как они считают, пропагандируют однополые отношения, алкоголь, ненормативную лексику, деградацию, насилие, что может причинить вред психике ее несовершеннолетних поклонников.

В июле концерт исполнительницы уже был отменен в Нижнем Новгороде. Тогда организаторы объяснили отмену техническими причинами. Однако показательно то, что она произошла после обращения в Генеральную прокуратуру представителей Лиги безопасного интернета. Причина та же — распространение ЛГБТ-пропаганды среди детей. Позже участники движения Росмолодежь сообщили о блокировке песни Швец на трех платформах.

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#алкоголь
#насилие
#концерт
#вред
#активисты
#лгбт
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Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении ее состояния после ДТП
08 августа 2023, 14:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил об ухудшении состояния певицы после страшного ДТП, в которое она попала 5 августа.
«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия. Сейчас реальная проблема с ее здоровьем», - цитирует РИА Новости Пудовкина.

По его словам, минувшей ночью артистке провели уже вторую операцию на лице, чтобы скрыть следы от имеющихся порезов и разрывов.

Напомним, 5 августа Дэнс была срочно госпитализирована после ДТП на трассе около подмосковного Подольска. Её увезли на скорой помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника. При этом артистка и её адвокат собираются подать в суд на транспортную компанию, которая перевозила певицу. Певица планирует подать иск в размере 12 млн рублей.По её мнению, именно компания-перевозчик виновата в случившемся, поскольку не обеспечила безопасность перевозок.

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#врачи
#новости
#суд
#дтп
#безопасность
#адвокат
#певица
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Родным запретили посещать Ладу Дэнс из-за ее ухудшившегося состояния
08 августа 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Состояние Лады Дэнс, которая находится в больнице после автомобильной аварии, резко ухудшилось. Врачи запретили родным и близким все посещения, чтобы лишний раз не беспокоить артистку.
Ночью ей была проведена операция на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы после аварии. Однако после хирургического вмешательства и дозы обезболивающих средств певице стало плохо. Она с трудом дышит и почти не разговаривает, сообщает телеграм-канал SHOT.

Лада Дэнс попала в аварию в субботу, 5 августа, на трассе М-2 «Крым» в Подольске. Автомобиль, в котором ехала артистка, на скорости врезался в иномарку, стоявшую на проезжей части. Ранее эта машина попала в другое ДТП. В результате столкновения пострадали четыре человека. Водитель автомобиля певицы госпитализирован с переломами ребер и позвонков. Также в машине находились, кроме Лады Дэнс, еще две пассажирки. У одной диагностирован перелом ребра, у другой — челюсти.

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#дтп
#операция
#автомобиль
#водитель
#аварии
#машина
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Лепс встречается с девушкой, которая младше его на 40 лет
07 августа 2023, 19:43

Фото: iStock/cookelma

61-летний певец Григорий Лепс признался, что встречается с юной девушкой: она на 40 лет младше артиста.
Об этом Лепс рассказал в эфире передачи «Светская хроника» на Пятом канале.
 
«У меня есть одна девушка, я ей верен. Насколько она младше? Лет на 40», —поделился Григорий Лепс.
При этом добавил, что отношений они придерживаются свободных: артисту всё равно, что делает его девушка, но и ей должно быть всё равно, чем занимается артист.
 
Григорий Лепс развёлся в 2021 году со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Бывшие супруги воспитывают троих детей. Лепс признаётся, что до сих пор считает бывшую жену своей семьей и часто с ней общается.

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#певец
#артист
#отношения
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ФНС заблокировала счета актрисы Анастасии Заворотнюк из-за долгов
07 августа 2023, 18:25

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам, которые принадлежат актрисе Анастасии Заворотнюк.
Telegram-канал «Звездач» пишет, что блокировка произошла из-за неуплаты долга в размере 169 609 рублей. Ранее сообщалось, что ФНС внесла Заворотнюк в «черный список» из-за задолженности.
 
В феврале приставы арестовали автомобиль Porsche, который актриса приобрела в 2014 году и оформила на свою мать. Суд решил взыскать с матери Заворотнюк долг в размере 127 тысяч рублей.
 
В это время Анастасию Заворотнюк выписали домой из онкологической клиники. Актрисе проводили терапию от последствий глиобластомы головного мозга, с которой Заворотнюк борется 4 года. Подробности о состоянии актрисы неизвестны.

По данным врача, в клинике, где проходила лечение актриса Анастасия Заворотнюк, начали применять метод «выжигания» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли.

По словам Алексея Кривошапкина, эффективность новой методики в лечении опухоли мозга нужно будет доказать в большом международном исследовании.

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#фнс
#арест
#долги
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Развод актёров Джоли и Питта будет длиться четыре года
06 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

48-летняя актриса Анджелина Джоли не желает разводиться с 59-летним Брэдом Питтом до момента, пока их младшим детям не исполнится 18 лет.
NewsNation, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией, пишет, что Анджелина Джоли собирается тянуть с разводом до тех пор, пока близнецам Нокс и Вивьен не исполнится 18 лет. До этого момента ещё четыре года.

Актёры расстались в 2016 году. Между ними произошла серьёзная ссора в самолёте, в результате которой актриса и двое детей оказались облиты алкоголем.
 
У пары есть шестеро детей: 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.
 
Брэд Питт спорит с Джоли не только за опеку над детьми, но и за владение французским замком и виноградниками Шато Мираваль. Актриса продала свою часть винного бизнеса компании российского миллиардера Юрия Шефлера Tenute del Mondo. Питт утверждает, что сделка была незаконной, так как он её не одобрял.

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Associated Press: Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera из-за отмененных выступлений
05 августа 2023, 08:49

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Известная оперная певица Анна Нетребко через суд требует от Metropolitan Opera выплатить ей 360 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные выступления. Исковая жалоба поступила в суд Южного округа штата Нью-Йорк 4 августа.
Нетребко утверждает, что руководство театра, отменив ее концерты, запланированные на 2024 и 2025 годы, нарушило все договоренности с певицей и подвергло ее дискриминации по национальному признаку. Кроме того, в иске указано, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба вызвало у зрителей негативное отношение к оперной диве, а также привели к тому, что другие американские театры отказываются с ней сотрудничать.

Ранее Питер Гельб заявил, что театр Metropolitan Opera приостановил любое взаимодействие с артистами и организациями, связанными с российскими властями, до момента прекращения спецоперации. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя это заявление, сообщил, что такая позиция руководства известного театра связана со спонсорами, которые зависят от политической ситуации.

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#театр
#заявление
#концерт
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Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис
CBS News: Звезда сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис умер в возрасте 83 лет
04 августа 2023, 21:19

Фото: iStock/jorgeantonio

Звезда сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис скончался на 84 году жизни, сообщает CBS News.
«Марк Марголис... сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале «Во все тяжкие» и его приквеле «Лучше звоните Солу», скончался», - сообщили телеканалу представители актера.  

Подробности и причины смерти Марголиса пока что не раскрываются.  

Помимо популярного сериала про запрещенные вещества, в жизни актера были и такие крупные проекты как: «Секс в большом городе», «Американская история ужасов», «Лицо со шрамом», «Реквием по мечте» и «Черный лебедь».

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#смерть
#актёр
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Бас-гитарист «Машины времени» назвал россиян, поддерживающих СВО, необразованными
04 августа 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Александр Кутиков, бас-гитарист группы «Машина времени», негативно высказался о спецоперации и осудил россиян, которые её поддерживают. Об этом сообщает «Абзац».
По мнению музыканта, люди, выступающие за проведение спецоперации на Украине, необразованные. И в этом виновато правительство, которое тратит деньги на оборону, а не на образование, приводит его слова «Абзац».

Ранее сообщалось, что Кутиков вместе с Андреем Макаревичем* выступил на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда были приглашены только уехавшие из России звёзды.

*внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов

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#музыкант
#сво
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