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В Гнесинке опровергли информацию о плагиате в дипломе SHAMAN

10 ноября 2023, 02:06
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Российской академию музыки им. Гнесиных заявили, что дипломная работа Ярослава Дронова (SHAMAN) в своё время благополучно прошла проверку на антиплагиат. Об этом пишет NEWS.RU.

В Сети ранее появилась информация о том, что в работе певца якобы имеются заимствования.

В ВУЗе опровергли этот факт и сообщили, что после проверки на антиплагиат дипломная работа Дронова была допущена к защите. Отмечается, что музыкант защитил диплом на «отлично».

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#информация
#рф
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Участники группы Zero People извинились перед поклонниками за отмену концерта
10 ноября 2023, 01:20

Фото: iStock/kirisa99

Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин вышли на связь и сообщили, что их отменённый концерт в Петербурге пройдёт в другой день, извинившись перед всеми поклонниками. Об этом написал Telegram-канал SHOT,
«Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию», — сообщили музыканты.

По их словам, концерт пройдет в другую (пока неизвестную дату), а весь запланированный ранее тур также состоится.

Напомним, что вечером 9 ноября в Санкт-Петербурге на подпольный концерт Zero People пришел ОМОН совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. Музыкантов подозревали в мошенничестве с билетами.

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#концерт
#санкт-петербург
#музыканты
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Певец Влад Соколовский тайно женился на матери своего сына
09 ноября 2023, 18:25

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Влад Соколовский и Ангелина Суркова начали встречаться в 2019 году.
«СтарХит» пишет, что в 2022 году у пары родился сын Дэвид. Молодые родители в тайне от всех расписались, но с торжеством пока не торопятся. В беседе с Яной Чуриковой Влад Соколовский признался, что торжество обязательно состоится.

«Когда ребенок появился на свет, мы тут же пошли и тайно расписались. Просто зашли в МФЦ. А через полгода я вернулся с проекта «Звезды в Африке» и прямо на следующий день сделал Лине официальное предложение», — рассказывает Соколовский.
Отпраздновать регистрацию пара не может из-за плотного графика артиста. Сейчас Соколовский занят на съёмках адаптации турецкого телехита «Постучись в мою дверь». Он играет друга главного героя.

«У меня 70 смен, и я не хочу праздновать свадьбу с косыми глазами в какой-нибудь уик-энд. Мы хотим выделить на это определенное время. Сначала отправиться с близкими друзьями в горы, потом более узким кругом полететь в Азию и провести там месяц. Уже определили, что это будет апрель»,-делится планами артист.
Для Влада Соколовского это второй брак. Ранее он был женат на певице Рите Дакоте. В семье родилась дочь Мия.

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#певец
#артист
#новости
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Комик Слепаков* разозлил россиян пародией на песню SHAMAN «Я русский»
09 ноября 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков

Комик Семён Слепаков* разместил в своих соцсетях пародию на композицию SHAMAN «Я русский», чем сильно разозлил россиян.
Свою версию песни Слепаков* назвал «Нерусский», сделав акцент на своих еврейских корнях, а также на палестино-израильском конфликте.

«Нерусский. Не иду до конца. Нерусский – вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо – еврей. Для многих даже хуже, чем гей», – спел шоумен, завершив композицию припевом еврейкой песни «Хава нагила».

При этом поклонники комика не поддержали его «творчество», раскритиковав версию песни в комментариях. 

Подписчики были недовольны, что Слепаков* поёт песни, направленные против России, на русском языке. Другие уверяли, что без России о нём никто бы и не узнал. 

Напомним, что после начала спецоперации на Украине шоумен осудил решение правительства и покинул Россию, переехав в Израиль. 

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#израиль
#артист
#песня
#россия
#юмор
#шоу-бизнес
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Актёр Смольянинов* сбежал из страны и оставил маме кредит в 95 тысяч рублей
09 ноября 2023, 10:03

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Артур Смольянинов* оставил в России невыплаченные кредиты, которые теперь могут перейти к его родственникам, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, актёр перестал платить сразу, как покинул Россию. В настоящий момент долг по кредиту составляет 95 тысяч рублей. 

Судебные приставы уже приходили к матери Смольянинова*, которая призналась, что не может погасить долг сына со своей пенсии.

Теперь дело о непогашенном долге будет передано в суд, который попробует конфисковать столичное имущество актёра в счёт долга, однако, если этого не получится, то долг беглеца будут вынуждены погашать его родственники.

Напомним, Смольянинов* покинул Россию осень 2022 года и сразу начал лежать стране поражения и заявлять, что готов стрелятяь в своих бывших коллег.

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#суд
#имущество
#приставы
#кредит
#актёр
#москва
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В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки
09 ноября 2023, 09:39

Фото: iStock/Kirk Wester

Голливудским актёрам удалось достичь предварительного соглашения с крупнейшими студиями для окончания забастовки.
РИА Новости пишет, что протесты продолжались несколько месяцев. Забастовку организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Месяцы переговоров потребовались, чтобы представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) договорились об условиях, которые устроили бы обе стороны.
 
Соглашение с AMPTP оценивается более чем в $1 млрд. Оно включает в себя повышение минимальных зарплат, защиту от угрозы искусственного интеллекта и бонусы за участие в потоковом вещании. SAG-AFTRA сообщила, что с 0:01 9 ноября все места пикетирования закрываются. В скором времени сообщат о праздничных мероприятиях, которые пройдут по всей стране.
 
Забастовка актеров началась вслед за протестами Гильдии сценаристов США в мае. Сообщество, которое объединяет более 11,5 тысячи авторов, было не согласно с Альянсом продюсеров кино и телевидения по поводу улучшения условий труда. 27 сентября стороны пришли к соглашению. 

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#актеры
#новости
#кино
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Политолог Ведруссов: Уважающий себя человек не пойдёт на концерт Пугачёвой
08 ноября 2023, 19:09

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Политолог Александр Ведруссов заявил, что посещение концертов певицы Аллы Пугачёвой в сложившейся ситуации для россиян является своеобразным оскорблением.
При этом, он допустил возможность проведения концертов артистки на отдельных региональных небольших площадках.

«Надо воспитывать общество в определённой спокойной снисходительной нетерпимости к такому роду персонажу. Пусть он в каких-то крупных городах соберёт какой-то клуб в частном порядке. Но при этом уважающий себя человек на этот концерт не пойдет, и, если у него спросят его мнение, он скажет, что на такие концерты лучше не ходить или на какие-то мероприятия», — заявил в беседе с Pravda.Ru Ведруссов.

При этом, сам эксперт признался, что симпатии у него певица никогда не вызывала, хотя он и признал, что определённы1й талант у Пугачёвой всё же есть.

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#концерт
#певица
#мнение
#шоу-бизнес
#артист
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Депутат Шолохов заявил о необходимости запрета концертов Пугачевой
08 ноября 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал запретить выступления певицы Аллы Пугачевой в Москве из-за, по его мнению, низкого спроса зрителей на концерты артистки.
«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачева даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом. Если есть какие-то правовые основания, то стоит эти выступления вообще запретить», — отметил в беседе с NEWS.ru Шолохов.

При этом, по его словам, концерты певицы могут быть отменены на законодательном уровне после соответствующих проверок правоохранительных органов. А в случае, если Пугачёва доносила фейковую информацию о российской армии до зрителей, то её могут даже призвать к ответственности.

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#фото
#певица
#артист
#концерт
#шоу-бизнес
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«Выступит в Москве»: Пугачева тайно записала альбом в России, что задумала примадонна
Звукорежиссер Лалетин подтвердил запись Пугачевой трех песен в России
08 ноября 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию 3 ноября. Визит артистки был краткосрочным и уже через два дня примадонна вновь покинула страну. Вокруг визита примадонны ходило множество слухов. Кто-то связывал ее приезд с разногласиями в семье, другие предполагали, что 74-летняя певица вернулась, чтобы составить завещание. Редакция «Радио 1» расскажет, зачем на самом деле Пугачева наведывалась в Россию, и с какой целью она посетила известную студию звукозаписи в Твери.

Пугачева тайно записала новый альбом в России


По информации телеграм-канала SHOT, на следующий день после прибытия в Россию, Пугачева отправилась в Тверь, где посетила известную студию звукозаписи «Салам».

Основатель студии рассказал журналистам, что встретил певицу четвертого ноября и записал с ней мини-альбом. По его словам, артистка исполнила три новых песни. Примадонна сообщила ему, что не желала записывать треки в Москве, чтобы не привлекать излишнего внимания. Портал сообщает, что премьера песен состоится в Дубае, где она намерена выступить с сольным концертом. Владелец аудио-мастерской сообщил, что все записанные песни про жизнь и про любовь. Он также добавил, что не знает, где треки будут обрабатываться позже.

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Основатель студии Игорь Лалетин работал с певицей во время расцвета ее карьеры. Впервые артистку привел на студию Филипп Киркоров, затем она приезжала для записи самостоятельно. Именно в Твери шла работа над альбомом «Не делайте мне больно, господа».

Прежде на студии записывались Андрей Губин, Алсу, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова и другие популярные исполнители. Стоимость записи одной песни начинается от 100 тысяч рублей.

Пугачева может вернуться на российскую сцену в новогодние праздники  


Телеграм-канал Mash сообщает, что Пугачева может вновь выступит на российской сцене в новогодние праздники. По информации портала, продюсеры певицы занимаются к подготовке выступлений артистки: ищут музыкантов и обновляют райдер.
Выступления Пугачевой уже запланированы на Кипре и в Дубае, однако Пугачева может выступить и в России, если будут соблюдены специальные условия.

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Согласно требованию артистки, организаторы ее концертов в Москве должны будут обеспечить конфиденциальность, отказаться от анонсов в СМИ и не допустить провокаций во время ее выступлений. Зрителям также должно быть запрещено снимать концертную программу на мобильный телефон.   


Пугачева вернулась в Россию


Третьего ноября Пугачева была замечена на Ленинградском вокзале в Москве. В России певица появилась в сопровождении помощников. В сети появилось видео, на котором видно, как примадонна въезжает на территорию своего замка в деревне Грязи.  

Предполагалось, что певица вернулась в одиночестве из-за разлада с супругом. Однако по информации телеграм-канала Mash, певица приехала в Россию, чтобы решить проблемы с недвижимостью. Прежде сообщалось, что у артистки были неоплаченные налоги за дом.

Владелец студии звукозаписи Игорь Лалетин также подтвердил, что Пугачева приехала для того, чтобы разобраться с налогами.

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Пугачёва записала три песни на российской студии
Пугачёва записала три песни на тверской студии «Салам»
08 ноября 2023, 15:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачёва записала в России три песни. Об этом РИА Новости сообщил звукорежиссёр Игорь Лалетин.
Отмечается, что песни были записаны на тверской музыкальной студии «Салам», основателем которой является Лалетин. Пугачёва посетила известную площадку 3 ноября во время визита в Россию.

Как уточнил собеседник агентства, треки не будут выставлены в массы, они записаны исключительно для личного пользования. Лалетин рассказал, что Пугачёва исполнила песни о любви и о жизни. 

Также звукорежиссёр поделился, что в студии прекрасно побеседовал с артисткой, они даже вспомнили общие истории из прошлого. После этого Пугачёва уехала. 

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Стало известно, зачем Пугачёва поехала в Тверь
#певица
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#россия
#шоу-бизнес
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