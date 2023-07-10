Депутат Романов призвал запретить концерт «Зверей» в Санкт-Петербурге

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Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге, который запланирован на 1 сентября.
«Царьград» сообщает, что причина заключается в гражданской позиции лидера группы «Звери» Романа Билыка.
Депутат Романов дополнил, что концерт «Зверей» может оказать негативное влияние на молодежь.
Напомним, что после начала специальной операции на Украине солист группы Роман Билык публично раскритиковал ее.
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Депутат Романов дополнил, что концерт «Зверей» может оказать негативное влияние на молодежь.
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