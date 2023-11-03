В Госдуме прокомментировали возвращение Пугачёвой в Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию вечером 2 ноября. Кадры с изображением певицы, идущей по перрону Ленинградского вокзала, облетели соцсети. Примечательно то, что певица приехала без супруга и детей. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о местонахождении Максима Галкина* и с кем остались дети примадонны.