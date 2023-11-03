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В Госдуме прокомментировали возвращение Пугачёвой в Россию

Депутат Шолохов отметил хитрость Пугачёвой, позволившую ей не нарушить законы РФ
03 ноября 2023, 12:27
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва чиста перед законом и преследовать ее не за что. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.

В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий отметил, что невозможно подвергать артистку уголовному преследованию за то, что она повсюду ездила со своим мужем Максимом Галкиным*. Ее возвращение и жизнь на родине вполне возможны, так как Пугачёва не совершала никаких действий, которые могли бы повлечь за собой ущемление ее прав.

Депутат также отметил известную хитрость артистки, которая вела себя осторожно, не делала громких заявлений, не стала «сжигать мосты», в отличие от многих своих коллег. Хотя формальных поводов для преследования бывшей Примадонны и нет, своим неоднозначным поведением она заслужила презрение больше части россиян и свела на нет все свои прежние заслуги, заключил Шолохов.

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#жизнь
#депутат
#артист
#алла пугачёва
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Развод или завещание: почему Пугачева вернулась одна, что случилось с Галкиным* и детьми
Пугачева впервые за полгода приехала в Россию
03 ноября 2023, 11:44

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию вечером 2 ноября. Кадры с изображением певицы, идущей по перрону Ленинградского вокзала, облетели соцсети. Примечательно то, что певица приехала без супруга и детей. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о местонахождении Максима Галкина* и с кем остались дети примадонны.

Пугачева вернулась в Россию

 
О прибытии Пугачевой в страну сообщил телегам-канал SHOT. На опубликованном портале видео, примадонна въезжает на автомобиле на территорию своего замка в подмосковной деревне Грязь. Прежде появились кадры, на которых видно, как Пугачева вышла из поезда Псков-Москва, который прибыл на Ленинградский вокзал.
 
Вернулась примадонна в страну одна. По информации портала, в замке, в котором прежде проживала певица вместе с семьей, давно шла подготовка к ее приезду. После начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, соседи заметили, в загородных апартаментах знаменитого семейства появился персонал, который занимался благоустройством территорий, ремонтными работами и закупкой продуктов.
 
За два дня до прибытия в Москву, Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию вместе с супругом и детьми, сопроводив ее подписью: «Живем дальше».
 
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Где находятся Максим Галкин и дети


В конце октября Максим Галкин* улетел из Израиля, где проживал со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Семья эмигрировала в Израиль после начала специальной военной операции на территории Украины.

За последние две недели у юмориста состоялось несколько концертов в Польше, Молдавии и Лондоне. По информации издания «МК», Галкина*последний раз видели на Кипре, куда он приехал вместе с дочерью. Агентство сообщает, что у семьи в  Лимассоле есть апартаменты, которые были приобретены в 2017 году.

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5 ноября Галкин* должен был вернуться в Израиль, так как у него был запланирован концерт. Однако шоумен был вынужден выступление отменить. По его словам, концерт не состоится из-за того, что в стране введено военное положение, и все концертные площадки закрыты.

Зачем вернулась Пугачева


Видеоролики с идущей по перрону Ленинградского вокзала примадонной облетели Интернет. Пользователи сети предполагают, что причиной возвращения Пугачевой в одиночестве могли стать разногласия в семье на почве политических взглядов. Максим Галкин* неоднократно позволял высказывания, критикующие российских властей и оскорблял коллег, оставшихся в России. Другие предполагают, что примадонна могла вернуться, чтобы продать загородный замок в деревне Грязь и составить завещание.  

Прежде Пугачева уже возвращалась в Россию, однако визит был кратковременным. В мае 2023 года артистка прилетала на похороны модельера Валентина Юдашкина. После церемония прощания с другом, она вернулась в Израиль.


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 * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
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#алла пугачёва
#апартаменты
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«Скрывала лицо платком»: Алла Пугачева вернулась в Россию
Помощница певицы: Алла Пугачева приехала в Россию на неопределенное время
03 ноября 2023, 10:15

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачева в Москву 2 ноября. Об этом рассказала ее помощница Елена Чупракова изданию ТАСС. Елена отметила, что неизвестно, сколько артистка пробудет в России.

«Приехала вчера», — рассказала собеседница агентства. 
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Пугачева вернулась в РФ одна, супруга Максима Галкина вместе с ней не было.

Весной 2022 года певица уехала с мужем и детьми из России в Израиль, последний раз она посещала Россию в мае этого года прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным

Ранее российская и советская певица Ольга Зарубина призвала Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами. Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят и назвала россиян рабами и холопами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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91-летний отец Киркорова сбежал из больницы
#израиль
#певица
#алла пугачёва
#рф
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91-летний отец Киркорова сбежал из больницы
Певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы через 17 дней
02 ноября 2023, 23:58

Фото: istockphoto/demaerre

По данным SHOT, певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы спустя 17 дней пребывания.
Ранее он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс (накопление избыточной жидкости между легкими и грудной стенкой). Кроме того, у Бедроса Киркорова имелись остаточные посттуберкулезные изменения в правом легком.

По прошествии двух недель и при наличии кашля с кровохарканьем ему назначили антибактериальное лечение. Несмотря на настояния медицинского персонала, Бедрос Киркоров решил выйти из больницы. Он заявил о намерении применить нетрадиционные методы лечения под руководством своего личного врача.

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#киркоров
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Пугачёва вернулась в Россию
02 ноября 2023, 20:00

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию, об этом сообщил источник Telegram-канала Baza.
По информации источника СМИ, вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. На российской стороне примадонну ожидала черная Camry, на которой она и уехала.

Отмечается, что супруга Пугачёвой, Максима Галкина*, вместе с ней не было.

 Напомним, Пугачёва и Галкин* вместе с детьми перебрались в Израиль в сентябре 2022 года. После начала палестино-израильского конфликта муж певицы заявил, что они не намерены покидать страну, однако, 23 октября стало известно об отъезде певицы с детьми из Израиля.

Друзья звезды рассказали, что она не берёт трубку и не отвечает на сообщения. Её знакомые предполагают, что она могла отправиться на виллу в Кипре или в Майами США, где у исполнительницы также имеются апартаменты.

Теперь стало ясно, куда уехала певица.

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*Является иностранным агентом
#алла пугачёва
#россия
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91-летний отец Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию
02 ноября 2023, 14:51

Фото: istock / utah778

Белрос Киркоров решил лечиться нетрадиционными методами.
SHOT пишет, что отец певца Филиппа Киркорова обратился в гериатрическое отделение столичной клиники в первой половине октября. Артист жаловался на одышку, отёчность, боли в спине, слабость.

Медики диагностировали пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости, а также двусторонний гидроторакс. Бедроса Киркорова оставили на стационарном лечении. Состояние осложнялось остаточными посттуберкулёзными изменениями в правом лёгком.

Спустя 2 недели в дыхательные пути Киркорова стала попадать кровь во время сильного кашля. Врачи начали делать упор на антибактериальном лечении, но 91-летний артист принял неожиданное решение. Бедрос Киркоров покинул клинику.  Он заявил, что лечиться будет нетрадиционными методами под руководством личного врача. Всего в больнице артист находился 17 дней.

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#артист
#певец
#больница
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Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай
TikTok-блогер Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц
02 ноября 2023, 14:00

Фото: istockphoto/frantic00

TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц.
Об этом он заявил в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нестабилен.  

По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для тиктокера. Он позитивно смотрит на падение доходов.

Также Милохин заявлял, что ему трудно работать в ОАЭ, где на съёмку видеороликов требуется больше денег.

Ранее сообщалось, что популярного российского блогера и тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси. По информации СМИ, Милохин давал интервью Мадонне Мур. После разговора они решили прогуляться по грузинским улочкам. Тиктокер заглянул в кафе Groovy Roasters на чашку кофе, а затем, при выходе из заведения, решил похулиганить и заглянуть в приоткрытое окно соседнего дома.

Это не понравилось хозяину, который заметил в окне своей квартиры лицо Милохина. Он быстро выскочил на улицу и разобрался с блогером.

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#блогер
#деньги
#шоу-бизнес
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Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе
02 ноября 2023, 01:30

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Звезда Голливуда, актриса, кинорёжиссёр и фотомодель Анджелина Джоли жёстко осудила действия Израиля в секторе Газа. Об этом обладательница премии «Оскар» и трёх премий «Золотой глобус» написала в своём Instagram*
«Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, котором некуда бежать. Газа была тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых — невинные дети», — написала кинозвезда.

Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X. В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призвали к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена
#актриса
#звёзды
#израиль
#сектор газа
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Актёр Алексей Панин* получил гражданство США
01 ноября 2023, 13:51

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский актёр Алексей Панин получил гражданство Соединенных Штатов Америки, фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага Панин* опубликовал в своей социальной сети.
«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США», - так Панин* подписал опубликованное фото. 

Напомним, Панин* перебрался из России в Испанию еще осенью 2020 года, а с началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения СВО и российских властей.

1 июля 2023 года на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью со скандально известным актером, где Панин* восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
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#крымский паспорт
#гражданство
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#испания
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Алла Пугачева спустя четыре месяца вышла на связь
Алла Пугачева вышла на связь впервые после начала военного конфликта в Израиле
01 ноября 2023, 00:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Алла Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь. Она опубликовала на своей страничке в Instagram* серию фотографий.
В посте артистка разместила фото детей Лизы и Гарри и совместные кадры с супругом Максимом Галкиным**. Этот пост стал первым в аккаунте певицы с момента начала военных действий в Израиле, где семья российских артистов проживала с сентября 2022 года.

«Живем дальше», — написала Пугачева и закрыла комментарии к своей публикации.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

**Является иностранным агентом
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#алла пугачёва
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