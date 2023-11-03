В Госдуме прокомментировали возвращение Пугачёвой в Россию

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Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва чиста перед законом и преследовать ее не за что. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.
Депутат также отметил известную хитрость артистки, которая вела себя осторожно, не делала громких заявлений, не стала «сжигать мосты», в отличие от многих своих коллег. Хотя формальных поводов для преследования бывшей Примадонны и нет, своим неоднозначным поведением она заслужила презрение больше части россиян и свела на нет все свои прежние заслуги, заключил Шолохов.
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