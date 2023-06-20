В Казахстане из-за природного пожара отменили концерт группы «Би-2»

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Уточняется, что концерт группы «Би-2» должен был состояться в среду, 21 июня, в городе Семее на востоке Казахстана, его отменили из-за трагических событий, произошедших в ходе природных пожаров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что супруг актрисы Кристины Бабушкиной Андрей Гацунаев во время задержания пытался съесть свёрток с наркотиком, а после укусил полицейского. Mercedes-Benz звезды сериала «Беспринципные» остановили сотрудники ГАИ в Москве. При проверке документов сотрудники правоохранительных органов нашли в машине пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что это наркотическое средство.