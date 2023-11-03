В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу. Так Песков прокомментировал журналистам возвращение артистки Аллы Пугачевой.
Напомним, весной прошлого года певица уехала с мужем и детьми из России в Израиль, последний раз она посещала Россию в мае этого года прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.
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