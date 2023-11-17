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В Крыму хотят национализировать отель Софии Ротару

17 ноября 2023, 13:32
Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

В Крыму планируют рассмотреть вопрос национализации отеля в Ялте, который принадлежит советской и украинской певице Софии Ротару.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя Госсовета (парламента) республики Владимира Константинова. По его мнению, владение недвижимостью не делает певицу крымчанкой. Ротару, по его мнению, не разделяла позицию Крыма по ряду значимых вопросов и не вносила положительного вклада в его функционирование.

Константинов напомнил, что в республике продолжает функционировать антитеррористическая комиссия. Детали её работы пока не раскрываются.


Новость о том, что отель Ротару в центре Ялты хотят национализировать и продать на торгах, появилась в начале ноября. По данным Mash, София Ротару знает об этом и планирует сама реализовать недвижимость на торгах.

Экс-директор и музыкальный продюсер артистки Сергей Лавров считает «небольшим просчетом» тот факт, что Ротару создавала объект под себя. В здании нет отдельного въезда, территории и бассейна, а внутренне наполнение получилось слишком дорогим.

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#крым
#недвижимость
#отель
#шоу-бизнес
#артист
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Михалков назвал SHAMANа прекрасным певцом
17 ноября 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Режиссёр Никита Михалков охарактеризовал российского исполнителя SHAMANа (Ярослава Дронова) как прекрасного певца.
«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — приводят «Дни.ру» слова Михалкова.

Отмечается, что так народный артист РСФСР ответил на соответствующий вопрос журналистов об исполнителе на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Ранее в Рузском городском округе Подмосковья прошёл 12-й ежегодный фестиваль «Читающее Тучково-2023». Как передают «Вести Подмосковья», в этом году мероприятие было посвящено 55-летию детской библиотеки посёлка городского типа Тучково. Отмечается, что на фестивале были показаны итоги работы библиотеки за год.

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#фестиваль
#певец
#итоги
#артист
#михалков
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«АиФ»: Сжёгший паспорт блогер Шарлот вызвал певца SHAMAN на музыкальную дуэль
17 ноября 2023, 05:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Скандально известный блогер Эдуард Шарлот, несколько месяцев назад сжёгший на камеру российский паспорт, вызвал на музыкальную и творческую дуэль суперпопулярного российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом сообщили «Аргументы и факты».
«SHAMAN, я вызывают тебя на дуэль: творческую и музыкальную. Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай или ты проиграл», — заявил в опубликованном в Сети видеообращении блогер, ранее покинувший Россию.

Он предложил, чтобы встреча состоялась в помещении с фортепиано, где каждый из участников сможет продемонстрировать свои навыки игры музыкальных инструментов и сочинения композиций, а также вокальный диапазон своих голосов.

Ранее Шарлот  заявил, что хочет вернуться на родину, но не имеет на это средств. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Блогер даже построил планы, которые собирается реализовать на родине. Так, он заявил, что займётся созданием нового альбома, который никак не будет связан с политикой и спецоперацией на Украине.

Напомним, что 26 июля Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. Свои действия он подкрепил словами о том, что больше не считает себя гражданином России.

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#блогер
#певец
#музыканты
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Стало известно, когда Леонтьев может вернуться на сцену
Директор Леонтьева Чигирев: Концерты могут состояться в следующем году
16 ноября 2023, 18:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Директор артиста Народного артиста РФ Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что пока концерты артисты не планируются, однако они могут состояться в следующем году.
«Концерты пока, по крайне мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год. Что касается корпоративов — если будут интересные предложения, почему и нет?» — поделился в беседе с NEWS.ru Чигирев.

При этом он опроверг слухи об эмиграции артиста из России в США.

Ранее основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. По его словам, фейковая информация, распространяющаяся в СМИ, создана недобросовестными людьми, которые пытаются негативно повлиять на репутацию музыканта.

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Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии

Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
#концерт
#артист
#шоу-бизнес
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Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии
16 ноября 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух заявил о том, что на гала-шоу «Вместе и навсегда», которое пройдёт 17 декабря на «ВТБ Арене» и будет посвящено его 50-летию, придёт Роман Костомаров.
«Рома — родной для меня человек. Человек, который 20 лет назад на моем самом первом шоу выступал в паре с Татьяной Навкой. Рома идет со мной по жизни, и для меня очень важно, что он будет на юбилейном шоу. В каком качестве — посмотрим. Главное, что он будет вместе со мной в этот день», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Авербух.

Он добавил, что в гала-шоу примут участие многие известные фигурист, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов и многие другие.

Однако, по его словам, спортсмен не примет участие в новогодней сказке «Корова на льду».

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#шоу
#спортсмен
#фигурист
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Шнуров прокомментировал информацию о своём переезде в Германию
RTVI: Шнуров опроверг информацию о своём переезде в Германию
16 ноября 2023, 15:31

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. Об этом он рассказал в интервью RTVI.
По его словам, фейковая информация, распространяющаяся в СМИ, создана недобросовестными людьми, которые пытаются негативно повлиять на репутацию музыканта. 

Шнуров отметил, что даже не планировал переезд в другую страну. При этом он добавил, что согласно сообщениям из СМИ, в этом год он эмигрировал уже не менее пяти раз.

Накануне в СМИ появилась информация, которую предоставила мать бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной. Валентина сообщила, что Шнуров якобы приобрёл недвижимость в Германии и переехал в европейскую страну вместе с семьёй. 

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#германия
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#недвижимость
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#информация
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Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
Деревянко: «Я был обманут»
16 ноября 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Павел Деревянко заявил, что сам был обманут и отверг все обвинения в мошенничестве.
При этом, он отметил, что правоохранители знают об этом.

«Я был обманут. Все в моём окружении — мои близкие, мои друзья, родные — все всё это знают. <…> Конечно, с их стороны это уже агония просто. И совсем скоро все виновники получат по заслугам», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Деревянко.

Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве. Так, по информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста.

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#происшествие
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Фаворит Пугачевой Савин рассказал о любовном треугольнике с ней и Галкиным*
15 ноября 2023, 18:04

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер, певец, композитор Сергей Савин в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказала, что что в 2011 году попал в любовный треугольник с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. На тот момент исполнитель стал победителем «Фактора А», из-за чего проводил много времени со звездой.

Пугачева, по признанию Савина, сразу «выделила его из всех».  Между ними завязались отношения, несмотря на солидную разницу в возрасте — 39 лет. Примадонна даже старше его матери.

На тот момент Галкин* был женихом Пугачёвой и му было трудно сдерживать эмоции. Он испугался, что новый фаворит  что он займет его место.

«Если бы я тогда был умнее, мог вытеснить Максима из этого треугольника. Он никогда не говорил обо мне плохо, но свел наше общение на нет», — добавил Савин.
Он также отметил, что Алле Борисовне было выгоднее строить отношения с Максимом, чем с Сергеем, так как Галкин более распиаренный, а Савин ничего из себя не представляющий новичок. 

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*Признаны иностранными агентами на территории РФ
#певец
#актёр
#композитор
#отношения
#интервью
#эмоции
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Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак
Mash: Моргенштерна* внесли в черный список в ОАЭ из-за статуса иноагента в РФ
15 ноября 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Правительство ОАЭ внесло скандального реп-исполнителя Алишера Моргенштерна* в черный список, его концерты будут отменены. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, запланированные концерта артиста были отменены вскоре после выхода его интервью с журналисткой Ксенией Собчак. 

Организаторы концерта не объяснили причин, по которым выступление Моргенштерна* не состоялись. Предполагается, что всему виной стал статус иностранного агента, который не позволяет осуществлять концертную деятельность, в том числе за рубежом. 

Примечательно, что об отмене концертов артист узнал за несколько часов до проведения мероприятий. 

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#иностранный агент
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Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане
15 ноября 2023, 14:07

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Племянница Максима Галкина* Алина Галкина с размахом отметила свой День рождения в ресторане KAIF Provenance, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, на празднование этого события Галкина потратила в районе одного миллиона рублей.

Ранее KAIF Provenance принадлежал популярному рэперу Моргенштерну**. Из состава учредителей артист вышел, однако, теперь в заведении подают десерт с недвусмысленным названием – «Иноагент». Его также пробовали на Дне рождении у племянницы комика. 

Отмечается, что Галкина планирует стать популярным блогером, и потому активно ведёт свою страницу в запрещенной социальной сети. Её брат Гриша, который также выступил на празднике Алины, стремится к музыкальной карьере и взял себе псевдоним Talent. 

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*Признан иностранным агентом на территории РФ

**Признан иностранным агентом на территории РФ
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