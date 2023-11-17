В Крыму хотят национализировать отель Софии Ротару

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
В Крыму планируют рассмотреть вопрос национализации отеля в Ялте, который принадлежит советской и украинской певице Софии Ротару.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя Госсовета (парламента) республики Владимира Константинова. По его мнению, владение недвижимостью не делает певицу крымчанкой. Ротару, по его мнению, не разделяла позицию Крыма по ряду значимых вопросов и не вносила положительного вклада в его функционирование.
Константинов напомнил, что в республике продолжает функционировать антитеррористическая комиссия. Детали её работы пока не раскрываются.
Новость о том, что отель Ротару в центре Ялты хотят национализировать и продать на торгах, появилась в начале ноября. По данным Mash, София Ротару знает об этом и планирует сама реализовать недвижимость на торгах.
Экс-директор и музыкальный продюсер артистки Сергей Лавров считает «небольшим просчетом» тот факт, что Ротару создавала объект под себя. В здании нет отдельного въезда, территории и бассейна, а внутренне наполнение получилось слишком дорогим.
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Константинов напомнил, что в республике продолжает функционировать антитеррористическая комиссия. Детали её работы пока не раскрываются.
Экс-директор и музыкальный продюсер артистки Сергей Лавров считает «небольшим просчетом» тот факт, что Ротару создавала объект под себя. В здании нет отдельного въезда, территории и бассейна, а внутренне наполнение получилось слишком дорогим.
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Мария Фирсова