В Москве актер из сериала «Универ» Ведменский подрался из-за критики СВО

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Российский актёр Александр Ведменский подрался со случайными прохожими из-за критики спецоперации, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, драка завязалась рядом со столичной гостиницей «Украина».
Актер с друзьями в субботу отдыхал с друзьями в караоке, а затем остановился, чтобы подождать такси прямо возле «Украины». Рядом с собой он услышал разговоры незнакомцев, которые осуждали проведение специальной военной операции, из-за этого между ними завязался спор, а затем и драка.
Тем не менее, как рассказал сам Ведменский, сейчас он чувствует себя хорошо и уже вернулся к съемкам.
При этом, о судьбе его оппонентов ничего неизвестно.
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Актер с друзьями в субботу отдыхал с друзьями в караоке, а затем остановился, чтобы подождать такси прямо возле «Украины». Рядом с собой он услышал разговоры незнакомцев, которые осуждали проведение специальной военной операции, из-за этого между ними завязался спор, а затем и драка.
При этом, о судьбе его оппонентов ничего неизвестно.
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Евгения Парфентьева