В Москве экстренно госпитализировали Диму Билана

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Популярного российского исполнителя Диму Билана экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, у артиста обострился бронхит.
9 октября Билан стал гостем Центра воспроизводства редких видов животных, расположенного вблизи посёлка Сычёво под Волоколамском. Артист признался, что получил незабываемые впечатления и положительные эмоции от общения с пушистыми созданиями.
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«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — ранее написали в официальной группе исполнителя «ВКонтакте».
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Евгения Парфентьева