В Москве госпитализирован телеведущий Николай Дроздов

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Вечером 13 июля 86-летний телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, в конце января текущего года Николай Дроздов был госпитализирован с переломом ребер после неудачного падения.
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