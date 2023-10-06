В Москве ищут пропавшую без вести актрису Елену Кондулайнен

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65-летняя заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен пропала без вести в столице.
Об этом пишет «Экспресс газета». Худрук Театра Луны, где служила артистка, Евгений Герасимов ничего не знает о местонахождении Кондулайнен.
Стилист Игорь Калмыков, который работал многие годы с артисткой, также не может связаться с ней.
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«В театре её нет. Дома тоже. Друзья не знают, где она», — сказал Герасимов.
«Телефон молчит. Переживаю», —говорит Калмыков.В соцсетях Кондулайнен давно не появлялась. Последний пост был опубликован в феврале 2022 года. Она жаловалась, что её соседи недовольны частыми приездами журналистов к её дому и угрожают вызвать полицию.
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Мария Фирсова