В Москве могут установить мемориальную доску Петру Мамонову

Фото: istockphoto.com/La_Corivo
В Москве на доме, где родился и жил основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов, может появиться мемориальная доска в честь него.
Так на инициативу близких артиста откликнулся Патриарх Русской православной церкви Кирилл и направил на адрес мэра Москвы Сергея Собянина соответствующее обращение.
Как передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-служба Московского патриархата, глава РПЦ отметил заслуги актёра и музыканта в «укреплении традиционных основ в жизни народа». Он добавил, что установка памятной таблички способствует сохранению памяти о Мамонове, данью уважения к нему, а также добрым примером в его лице для соотечественников.
А вот актриса Чулпан Хаматова, ранее уехавшая из России, для россиян примером вряд ли станет. Звезду на Аллее славы в Ульяновской области некогда любимой россиянами актрисы решили демонтировать, и, как пишет utro.ru, наши сограждане в соцсетях активно поддерживают такую инициативу.
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Как передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-служба Московского патриархата, глава РПЦ отметил заслуги актёра и музыканта в «укреплении традиционных основ в жизни народа». Он добавил, что установка памятной таблички способствует сохранению памяти о Мамонове, данью уважения к нему, а также добрым примером в его лице для соотечественников.
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Мелисса Тимофеева