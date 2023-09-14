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В Москве отменили концерт группы «Ленинград», сообщается на сайте билетного оператора.
Шоу должно было состояться в олимпийском комплексе «Лужники» 16 сентября. Об отмене концерта стало известно только сегодня.
Отмечается, что деньги за билеты люди смогут вернуть до конца ноября в полном объеме.
При этом, участники группы отмену концерта пока что никак не прокомментировали.
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«Мероприятие «Ленинград», запланированное к проведению на площадке БСА «Лужники» 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора», - прокомментировали ситуацию на сайте продавца билетов.
При этом, участники группы отмену концерта пока что никак не прокомментировали.
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Евгения Парфентьева