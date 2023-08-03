В Москве скончалась актриса Ирина Мирошниченко

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Актриса Ирина Мирошниченко скончалась в Москве. Ей был 81 год. О смерти актрисы сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Напомним, 30 июля народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме. 81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку. 31 июля у актрисы была зафиксирована остановка сердца, тогда врачам удалось ее спасти. На следующий день врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее было диагностировано тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.
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