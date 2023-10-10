В подмосковном замке Пугачёвой и Галкина* закипела жизнь, и появились рабочие

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Пародист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева с детьми сейчас находятся в Израиле.
SHOT пишет, что накануне дворец в деревне Грязь Одинцовского района посетил специалист в области энергетики. Он занимается изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. Чуть позже другой рабочий, обслуживающий участок, на Toyota
Camry отправился за покупками в магазин.
По данным SHOT, особняк до сих пор числится на Максиме Галкине*. В одной из частей здания идут ремонтные работы. В остальных помещениях персонал проводит поддерживающую уборку.
Юморист и телеведущий Максим Галкин* ранее рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля.
По словам Галкина*, они с Пугачевой владеют европейскими паспортами и могут жить в одной из 27 государств Европы. Но уезжать семья не планирует.
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*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Camry отправился за покупками в магазин.
Юморист и телеведущий Максим Галкин* ранее рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля.
По словам Галкина*, они с Пугачевой владеют европейскими паспортами и могут жить в одной из 27 государств Европы. Но уезжать семья не планирует.
«Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими <...> Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», – сказал шоумен.Читайте также:
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Мария Фирсова