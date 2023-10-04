В РПЦ возмутились новой программой, в которой эскортницы живут в монастыре

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Представители Русской православной церкви (РПЦ) крайне возмущены тем, что создатели телешоу «Грешницы на перевоспитании» не обсудили с проект с ними, об этом «РИА Новости» рассказал источник в Церкви.
Напомним, проект «Грешницы на перевоспитании» стартовал на телеканале «Ю» 8 сентября. В нем 20 участниц, которые занимались эскортом, либо были содержанками, вынуждены жить в непривычных для себя условиях - в монастыре. Участницы хотят переосмыслить свою жизнь и завязать с темным прошлым.
Представитель РПЦ также отметил, что покаяние - это очень тонкий душевный процесс, который не может быть сфабрикован и спародирован ради шоу.
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«Изучаем серии, вышедшие в рамках проекта. Удивлены тем, что создатели проекта не сочли нужным обсудить с Церковью концепцию проекта. Мы не знаем, где это снимали – судя по скамейкам в храме, не в России или в павильоне. Окончательно сформируем свою позицию после всестороннего изучения проекта», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
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Евгения Парфентьева