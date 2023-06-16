В сети Лайме Вайкуле посоветовали подучить историю России

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«Это не стоит того, чтобы мы в Латвии между собой ругались. Проблема в том, что это не произошло в 90-е. Мы все хотели уйти от советского прошлого. Еще тогда надо было это все сделать», - прокомментировала ситуацию Вайкуле.
На это неодобрительно отреагировали пользователи интернета:
«Скажите даме, что Пушкин не советский писатель», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Лайма, ты тоже советское прошлое. Не забывай об этом!», - подметил второй.
«Давно пора эту «кормилицу» лишить всех российских прикормов», - подытожил третий.
Напомним, ранее Замоскворецкий суд Москвы отказа певице Земфире* в снятии статуса иноагента, на это быстро отреагировали онлайн-пользователи. «Предателям не место в России, пусть пожинают плоды в своей Европе», - заявили в сети.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский артист Иван Охлобыстин назвал звезд, осудивших проведение специальной военной операции, предателями.