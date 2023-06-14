В сети отреагировали на отказ снять с Земфиры* статус иноагента: «Предателям тут не место»

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«Предателям не место в России, пусть пожинают плоды в своей Европе», - прокомментировал ситуацию один из пользователей сети.
«Очень правильное решение суда! А главное законное и справедливое!», - подытожил третий.
При этом, большинство комментаторов отметили, что у певицы, вероятно, просто закончились деньги. Они заявили, что поехавшим страну нельзя позволить вновь зарабатывать на россиянах.
Напомним, российский артист Иван Охлобыстин назвал звезд, осудивших проведение специальной военной операции, предателями. «Предатели не меняются. Если они вернутся, они вдруг станут патриотами. Для того, чтобы их назад не приняли, мы пока ничего не сделали. Но жизнь все уладит», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что популярного блогера украинского происхождения Ивангая (настоящее имя – Иван Рудской) проверят на предмет националистических высказываний.
*Признана иноагентом на территории РФ