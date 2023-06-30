В Сети появились подробности о состоянии Мадонны

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TMZ: Мадонна не может встать с кровати из-за плохого самочувствия
Госпитализированная с бактериальной инфекцией исполнительница Мадонна из-за плохого состояния не может встать с кровати. Об этом стало известно порталу TMZ.
Мадонна была госпитализирована в минувшие выходные с осложнениями из-за бактериальной инфекции. Сейчас её состояние стабилизируется, сообщил в соцсетях менеджер артистки Гай Осири.
Менеджер певицы также упомянул, что в связи с её болезнью все запланированные мероприятия, в том числе подготовка к грядущему мировому турне, были приостановлены. Отметим, что Мадонна планировала начать тур «Celebration» в следующем месяце в честь своего 40-летия на сцене.
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Мадонна была госпитализирована в минувшие выходные с осложнениями из-за бактериальной инфекции. Сейчас её состояние стабилизируется, сообщил в соцсетях менеджер артистки Гай Осири.
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Андрей Гаврилов