Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ В Томске отменили концерт Арбениной после многочисленных жалоб

В Томске отменили концерт Арбениной после многочисленных жалоб

22 ноября 2023, 11:48
Фото: istockphoto / Sonate

Фото: istockphoto / Sonate

Концерт певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменён в Томске после того, как на певицу поступили несколько десятков жалоб.
Об этом рассказала начальница департамента по культуре Томской области Елена Шагова «Интерфаксу».

Концерт должен был состояться 23 ноября во Дворце спорта Томска. Туда местные жители и начали отправлять жалобы из-за высказываний Арбениной «по текущей ситуации». Также жалобы поступали и в департамент по культуре.


«Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался. Такие письма получал и Дворец спорта», —рассказала Елена Шагова.
Диана Арбенина объявила, что концерт не состоится, не объясняя причин, а договор был расторгнут в одностороннем порядке.

«Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас»,-прокомментировала ситуацию Диана Арбенина.
Читайте также:

Диана Арбенина прокомментировала слухи об отмене концерта в Москве

Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов

В Госдуме поддержали отмену концертов артистов, негативно отзывавшихся о СВО
#концерт
#певица
#артист
#новости
#шоу-бизнес
Читайте нас в
Адвокат Исаев заявил о возможном привлечении к уголовной ответственности Шарлота
22 ноября 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/nirat

Член Адвокатской палаты г. Москвы адвокат Леонид Исаев заявил, что скандального певца шарлота могут привлечь к уголовной ответственности в том случае, если обнаружат дискредитацию ВС РФ с его стороны.
«Если в его словах обнаружатся признаки состава преступления в виде публичной дискредитации Вооруженных сил РФ, то он может быть привлечен и к уголовной ответственности», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Исаев.

Сейчас исполнителю грозит ответственность за умышленную порчу паспорта РФ в виде штрафа от ста до трёхсот тысяч рублей.

При этом, на российской эстраде есть и другие артисты, поддерживающие Россию и российских солдат. Так, исполнители Денис Майданов и Лев Лещенко накануне выступили в Наро-Фоминске и тем самым поддержали участников СВО, раненных в ходе боевых действий. Как передаёт «Царьград», артисты исполнили самые любимые аудиторией песни и лично пообщались с военными.

Читайте также:

В Томске отменили концерт Арбениной после многочисленных жалоб

SHOT: Певец Шарлот был задержан после своего возвращения из Еревана в Петербург

Певец Шарлот вернулся в Россию — ему грозит наказание за дискредитацию ВС РФ
#певец
#концерт
#денис майданов
#лев лещенко
#наказание
Читайте нас в
Малежик: «Нынешние песни — я не понимаю, что это такое»
22 ноября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/momnoi

Певец и композитор Вячеслав Малежик объяснил возросшую востребованность двадцатилетнего хита Кати Лель «Мой мармеладный» тем, что современные хиты не выдерживают никакой критики.
«Нынешние песни — я вообще не понимаю, что это такое», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Малежик.

Он также добавил, что сыграли роль также хорошее исполнение песни Катей Лель, а также сами слова и музыка, написанные Максимом Фадеевым.

Малежик призвал и далее создавать хиты на русском языке, врываться с ними в мировые тренды и показывать всему миру наши таланты.

А сама певица Катя Лель заявила, что попадание ее песни «Мой мармеладный», которой 20 лет, на 3-е место в мировом чарте является «вселенской фантастикой».

Читайте также:

Катя Лель назвала попадание песни «Мой мармеладный» в мировой чарт фантастикой

В Томске отменили концерт Арбениной после многочисленных жалоб

Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко
#музыка
#певица
#таланты
Читайте нас в
Катя Лель назвала попадание песни «Мой мармеладный» в мировой чарт фантастикой
22 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/Deagreez

Певица Катя Лель заявила, что попадание ее песни «Мой мармеладный», которой 20 лет, на 3-е место в мировом чарте является «вселенской фантастикой».
«Это невероятно, просто вселенская фантастика! Благодарю за это каждого, кто поддерживает нас! Вы не представляете, как бесценна поддержка России, россиян, когда иностранцы из разных стран надевают на себя меховые шапки, шубы, произнося русские слова, интересуясь, что они означают, привлекая внимание к русскому языку. Это очень важно в наше время», — отметила в беседе с NEWS.ru исполнительница.

Она также связала такой успех композиции с «высшими силами» и заявила, что тот факт, что песня завирусилась в Сети именно на русском, а не на каком-либо другом языке мира, неслучаен.

Читайте также:

В Томске отменили концерт Арбениной после многочисленных жалоб

Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко

Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей
#иностранцы
#песня
#шоу-бизнес
Читайте нас в
«Я больше так не буду»: Певец Шарлот извинился за сожжение российского паспорта
Певец Шарлот извинился за сжигание российского паспорта
22 ноября 2023, 10:11

Фото: istock / yanik88

Певец Шарлот на камеру принес свои извинения за сжигание российского паспорта.

Как пишет телеграм-канал SHOT, Шарлот утверждает, что сделал это, так как поверил в ложную информацию.

«Осечка в понимании происходящего. Простите. Я больше так не буду», — сказал на камеру музыкант.
Сегодня ночью Шарлота задержали в аэропорту Пулково в  Санкт-Петербурге сразу после его возвращения в РФ. Сейчас Эдуард находится  в линейном отделе полиции.

На Шарлота составили административные протоколы за дискредитацию российской армии и порчу документа, удостоверяющего личность. 

Ранее сообщалось, что у 72-летнего российского режиссера Алексея Учителя роман с 26-летней Софьей Мелединой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Читайте также: 
Shot: семья объявленной в розыск певицы Джамалы имеет бизнес в Крыму

Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»

Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко

#певец
#радио
#учителя
#музыкант
#рф
Читайте нас в
Певец Шарлот вернулся в Россию — ему грозит наказание за дискредитацию ВС РФ
На Шарлота, задержанного в Пулково, завели несколько административных протоколов
22 ноября 2023, 09:00

Фото: istock / blinow61

Певцу Эдуарду Шарлоту, которого задержали в питерском аэропорту Пулково, может грозить несколько административных штрафов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, причинами оформления протоколов стало сожжение паспорта гражданина (статья 19.16 КОАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина») и дискредитация российских войск (статья  20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). 

Сейчас Шарлот находится в линейном отделе полиции в аэропорту, где его встретили сотрудники правоохранительных органов по прилёту из Еревана.

Ранее сообщалось, что семья украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова – настоящее имя), которое накануне объявили в розыск в России, имеет бизнес в Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Стало известно о романе 72-летнего режиссёра Учителя с 26-летней девушкой

Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»

Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко
#коап
#сотрудники
#вс рф
#дискредитация
#полиция
Читайте нас в
SHOT: Певец Шарлот был задержан после своего возвращения из Еревана в Петербург
22 ноября 2023, 02:04

Фото: iStock/BrianAJackson

Скандально известный певец Эдуард Шарлот, который ранее сжёг на камеру российский паспорт, был задержан нарядом полиции в аэропорту Пулково сразу после того, как прилетел из Еревана в Санкт-Петербург. Об этом сообщает 22 ноября Telegram-канал SHOT.




Напомним, что 26 июля Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. Свои действия он подкрепил словами о том, что больше не считает себя гражданином России. Теперь ему может грозить за это до пяти лет лишения свободы.

Ранее Шарлот заявил, что хочет вернуться на родину, но не имеет на это средств. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Певец и блогер даже построил планы, которые собирается реализовать на родине. Так, он заявил, что займётся созданием нового альбома, который никак не будет связан с политикой и спецоперацией на Украине.

Несколько дней назад также стало известно о том, что Шарлот вызвал на музыкальную и творческую дуэль суперпопулярного российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Он предложил, чтобы встреча состоялась в помещении с фортепиано, где каждый из участников сможет продемонстрировать свои навыки игры музыкальных инструментов и сочинения композиций, а также вокальный диапазон своих голосов.

Читайте также:

«АиФ»: Сжёгший паспорт блогер Шарлот вызвал певца SHAMAN на музыкальную дуэль

Певец Шарлот заявил о намерении вернуться в Россию

Певец Шарлот сжег на камеру российский паспорт
#певец
#задержание
#санкт-петербург
Читайте нас в
Стало известно о романе 72-летнего режиссёра Учителя с 26-летней девушкой
Алексей Учитель пришёл на премьере с 26-летней спутницей, родившей ему дочь
21 ноября 2023, 18:23

Фото: istockphoto/Irina Gutyryak

У 72-летнего российского режиссера Алексея Учителя роман с 26-летней Софьей Мелединой.
Super.ru сообщает, что пара вместе посетила премьеру фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» в столице. В кинозале возлюбленные активно общались, а после премьеры уехали в квартиру режиссера, которая располагается на Патриарших прудах.

Сообщается, что режиссёр познакомился с девушкой во время её обучения в его мастерской во ВГИКе. В 2021 году Меледина окончила режиссерский факультет и в феврале родила дочь Нину. Пара не афишировала свой роман.

В 2023 году на кинофестивале в Выборге пара представила совместную работу «Миттельмарш», Меледина выступила режиссером, а Учителем продюсером.

По некоторым данным, режиссёр до сих пор в браке со своей первой женой Кирой Саксаганской. В 1992 году она родила Учителю сына Илью. Со своей экс-возлюбленной, актрисой Юлией Пересильд, режиссёр встречался на протяжении 15 лет. За эти годы у пары родились двое дочерей — Анна и Мария.

Читайте также:

Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»

Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко

Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори взяли паузу в отношениях
#отношения
#шоу-бизнес
#любовь
#режиссёр
#продюсер
Читайте нас в
Shot: семья объявленной в розыск певицы Джамалы имеет бизнес в Крыму
21 ноября 2023, 17:04

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

Семья украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова – настоящее имя), объявленной накануне в розыск в России, имеет бизнес в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что родители исполнительницы Алим Джамаладинов и Галина Тумасян владеют отелем под названием «Кучук-Узень» в Алуште. В этом же здании зарегистрирована одноимённая религиозная организация, президентом которой является отец певицы. 

При этом, по данным Shot, на Джамаладинова не зарегистрировано ИП и юрлицо, поэтому возникает вопрос о законности ведения бизнеса. Однако возможно именно таким способом родители попытались не «засветиться» в России из-за поддержки Украины дочерью.

Читайте также:

Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России

МВД объявило российскую журналистку Лойко в федеральный розыск

МВД объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ Попко
#певица
#украина
#россия
#бизнес
#крым
#розыск
Читайте нас в
Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»
21 ноября 2023, 15:17

Фото: istockphoto/Sinicakover

Приёмный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли считает своего отца «ужасным и презренным» человеком.
DailyMail пишет, что в интернете появился скриншот поста 19-летнего Пакса, который он опубликовал в 2020 году. Тогда сын Брэда Питта поздравил его с Днём отца.

По словам Пакса, его отец является «засранцем мирового класса» и не уважает детей. Уважения к детям, которые постоянно находятся в страхе в присутствии отца. По словам Пакса, Питт никогда не сможет понять, какой урон он нанес семье, потому что просто на это не способен. 

Причина такого отношения в сторону Питта от его приемного сына неизвестна. Бред Питт и Анджелина Джоли развелись в 2016 году. Актриса подала на бывшего мужа иск в суд, где было сказано, что Питт бил её и детей.

Читайте также:

Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптофирмы актера Деревянко

Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори взяли паузу в отношениях

В Крыму хотят национализировать отель Софии Ротару
#актеры
#шоу-бизнес
#новости
#дети
#подростки
Читайте нас в
Достижения.рф