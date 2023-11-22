В Томске отменили концерт Арбениной после многочисленных жалоб

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Концерт певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменён в Томске после того, как на певицу поступили несколько десятков жалоб.
Об этом рассказала начальница департамента по культуре Томской области Елена Шагова «Интерфаксу».
Концерт должен был состояться 23 ноября во Дворце спорта Томска. Туда местные жители и начали отправлять жалобы из-за высказываний Арбениной «по текущей ситуации». Также жалобы поступали и в департамент по культуре.
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Концерт должен был состояться 23 ноября во Дворце спорта Томска. Туда местные жители и начали отправлять жалобы из-за высказываний Арбениной «по текущей ситуации». Также жалобы поступали и в департамент по культуре.
«Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался. Такие письма получал и Дворец спорта», —рассказала Елена Шагова.Диана Арбенина объявила, что концерт не состоится, не объясняя причин, а договор был расторгнут в одностороннем порядке.
«Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас»,-прокомментировала ситуацию Диана Арбенина.Читайте также:
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Мария Фирсова