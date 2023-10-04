Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ В Узбекистане с подозрением на инфаракт госпитализировали голливудскую звезду

В Узбекистане с подозрением на инфаракт госпитализировали голливудскую звезду

Sun: в Ташкенте госпитализировали актёра Кевина Спейси с подозрением на инфаркт
04 октября 2023, 20:45
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Голливудского актёра Кевина Спейси срочно госпитализировали в столице Узбекистана. Об этом сообщает издание Sun.
Уточняется, что Спейси был доставлен в ташкентскую больницу с подозрением на инфаркт, поскольку во время кинофестиваля у него полностью онемела рука.

После осмотра врачей выяснилось, что опасения не подтвердились. Спейси отпустили, и он вернулся на площадку кинофестиваля, где рассказал зрителям об этом случае.


В Узбекистане с 29 сентября по 3 октября проходил XV Ташкентский международный кинофестиваль, в котором принял участие американский актёр, 64-летний Кевин Спейси.

Ранее сообщалось, что двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к мужчинам. Издание Daily Beast сообщало, что в 2016 году актёр якобы домогался до своего массажиста и предлагал крупную сумму денег за услуги сексуального характера.

Читайте также:

Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах

Режиссёр Вуди Аллен намерен завершить карьеру

NYT: В США спустя 27 лет предъявили обвинение по делу об убийстве Тупака Шакура
#кинофестиваль
#узбекистан
#актёр
#госпитализация
#инфаркт
Читайте нас в
С неё нечего взять: депутат Журавлёв раскритиковал поведение Волочковой
Депутат Журавлёв осудил Волочкову за шпагат на истребителе Ла-5
04 октября 2023, 17:58

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат и первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв осудил российскую балерину Анастасию Волочкову за фото со шпагатом на истребителе Ла-5. Об этом он сообщил в беседе с Life.
Напомним, что ранее в своих соцсетях балерина Волочкова выложила фотографии, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на крыло советского истребителя Ла-5. За это на неё в комментариях обрушилась критика от поклонников, которые заявляли о неподобающем поведении около исторического памятника.

Уточняется, что поклонники балерины подали на неё в суд за такое поведение, в результате чего Волочковой может грозить наказание в размере трёх лет лишения свободы. 

Дупутат в свою очередь также отметил, что такое поведение непозволительно. При этом, он добавил, что с женщины нечего взять, если её интересуют исключительно фотографии.

Также Журавлёв предположил, что у Волочковой довольно скудные познания о Великой Отечественной войне, о чём и говорит такое пренебрежительное отношение к историческому памятнику. 

Читайте также:

Волочкова, в шпагате, осквернила символ воинской славы России

«Кошёлки из трущоб»: Волочкова ответила своим хейтерам

Михалков назвал предателем покинувшего Россию Белого
#госдума
#фотография
#самолет
#балет
#наказание
Читайте нас в
В РПЦ возмутились новой программой, в которой эскортницы живут в монастыре
В РПЦ предположили, что съемки телешоу о содержанках проводились не в России
04 октября 2023, 16:34

Фото: iStock/laimdota

Представители Русской православной церкви (РПЦ) крайне возмущены тем, что создатели телешоу «Грешницы на перевоспитании» не обсудили с проект с ними, об этом «РИА Новости» рассказал источник в Церкви.
Напомним, проект «Грешницы на перевоспитании» стартовал на телеканале «Ю» 8 сентября. В нем 20 участниц, которые занимались эскортом, либо были содержанками, вынуждены жить в непривычных для себя условиях - в монастыре. Участницы хотят переосмыслить свою жизнь и завязать с темным прошлым. 

«Изучаем серии, вышедшие в рамках проекта. Удивлены тем, что создатели проекта не сочли нужным обсудить с Церковью концепцию проекта. Мы не знаем, где это снимали – судя по скамейкам в храме, не в России или в павильоне. Окончательно сформируем свою позицию после всестороннего изучения проекта», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Представитель РПЦ также отметил, что покаяние - это очень тонкий душевный процесс, который не может быть сфабрикован и спародирован ради шоу.

Читайте также: 

Волочкова ответила хейтерам за фото со шпагатом на советском истребителе Ла-5

Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с балетмейстером Эдгаром Голосным

Певица Валерия заявила, что разведется с Пригожиным в случае измены
#телевидение
#рпц
Читайте нас в
Экс-участница «Голоса» рассказала, как Градский заставлял ее раздеваться
Экс-участница «Голоса» рассказала, как Градский просил раздеться перед ним
04 октября 2023, 15:47

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Экс-участница «Голоса» певица Алла Рид вспомнила про случай, когда композитор Александр Градский попросил ее раздеться во время обсуждения рабочих вопросов у него дома. Слова певицы приводит «Пятый канал».

«Приезжаю к нему. Открывается дверь. Он говорит: «Ну, раздевайся». Я думаю: «Ну все, начался шоу-бизнес», — вспомнила Алла.
По словам артистки, Градский предложил ей исполнить песню Серова «Ты меня любишь» в рубашке и босиком на сцене.  

Позже они отравились в павильон для репетиций. Девушка рассказала, что там был «холод собачий» и репетировать босиком на сцене очень холодно, после чего ей дали тапки. Певица призналась, что почти расплакалась, понимая, что остальные участницы программы будут выступать в вечерних платьях, но все равно выполнила просьбу наставника.

«Конечно, Александр Борисович умел придумать такое, что никому не было дано», — подытожила Алла Рид.
Читайте также: 

«Кошёлки из трущоб»: Волочкова ответила своим хейтерам

Приемный отец Милохина опроверг информацию о призыве сына в армию

Михалков назвал предателем покинувшего Россию Белого
#бизнес
#холод
#певица
#фото
#композитор
#шоу
#дома
#девушка
Читайте нас в
«Кошёлки из трущоб»: Волочкова ответила своим хейтерам
Волочкова ответила хейтерам за фото со шпагатом на советском истребителе Ла-5
04 октября 2023, 14:57

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Звезда российского балета Анастасия Волочкова заявила, что не видит ничего оскорбительного в фотографии с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, в интервью Telegram-канал SHOT.
Напомним, Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5. Подобным поведением возмутились её подписчики и написали на неё заявление в полицию.

«Мосфильм, Волочкова у бутафорского самолёта с приподнятой ногой. Стройное тело, красивые золотые брюки, и это вы не можете мне простить?», - искренне поразилась столько негативной реакции балерина. 

Эксцентричная прима не стала мелочиться и добавила, что те, кто сейчас забрасывают ее негативными комментариями являются «интернетским быдлом» и «кошёлками из трущоб», которых будоражит взмах её «лебединого крыла-ноги».

Читайте также: 

Режиссер Дружинина толкнула актрису Анастасию Макееву на красной дорожке

Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах

Работы модельера Зайцева за небольшие деньги продают на аукционе

 
#фото
#заявление
#полиция
#война
#военная техника
#балет
Читайте нас в
Приемный отец Милохина опроверг информацию о призыве сына в армию
03 октября 2023, 20:56

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Приемный отец популярного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что никто не вручал ему повестку на имя сына в октябре, в интервью «РИА Новости».
Ранее в сети появилась информация о том, что Даню Милохина официально призвали на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. По информации Mash, по его месту прописки в Анапе пришли с повесткой люди из военкомата на второй день начавшегося в России осеннего призыва.

Однако, эту информацию не подтвердил приемный отец Милохина. 

«Журналисты решили освежить эту новость, как будто это было вчера. На самом деле еще в середине сентября приезжал наряд полиции - трое участковых, когда искали его (Милохина). Они приехали, сказали, что будут вручать повестку, но так его здесь нет, взяли с нас объяснение. Мы сказали, что мы не знаем, где он», - прокомментировал ситуацию Тюленев. 

Приемный отец также отметил, что блогер хотел бы вернуться в Россию, чтобы оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию и продолжить работу в своей стране. 

Читайте также: 

Михалков раскритиковал покинувшего Россию Белого, назвав его предателем

ВЦИОМ: Треть россиян назвала SHAMAN лучшим российским певцом года

Иван Ургант появился на ярмарке современного искусства Cosmoscow
#журналисты
#документы
#отец
#блогер
#информация
#люди
#рф
#военком
Читайте нас в
Режиссёр Вуди Аллен намерен завершить карьеру
03 октября 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американский режиссёр Вуди Аллен сообщил о намерении завершить карьеру. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Причиной завершения карьеры, по словам Аллена, стало то, что он вынужден тратить много времени на поиск средств для финансирования своих проектов.

В настоящее время, ка сообщает  «Дни.ру», режиссёр работает над картиной «Великая история», которая выйдет на французском языке. В русскоязычном переводе это название дословно переводится как «Счастливый случай».

Вуди Аллен выразил надежду на то, что это будет последний проект в его профессиональной карьере.

Вуди Аллену 87 лет. Он обладатель четырёх премий «Оскар» и множества других наград.

Читайте также:

Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах

«С трудом ходит и тихо говорит»: актер Ширвиндт посетил сбор труппы театра Сатиры

Продюсер Рудченко раскрыл секреты госконтрактов артистов
#режиссёр
#сша
#карьера
#финансирование
#съёмки
Читайте нас в
Филипп Киркоров назвал Анну Асти царицей сцены
03 октября 2023, 11:17

Фото: istockphoto/Berezko

Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) в Петровском путевом дворце представила публике свой новый альбом «Царица». Присутствовавший на презентации король российской эстрады Филипп Киркоров назвал Асти певицей номер один на отечественной сцене.
Торжественный прием в честь выхода нового  альбома певица назвала «Бал Феникса», сделав реверанс своему предыдущему альбому, который назывался «Феникс» и стал знаковым для исполнительницы. Каждая вторая песня из этого альбома залетала в различные чарты и хит-парады, а сама Анна без преувеличения стала главным голосом страны, передает «Комсомольская правда».

«Я одним из первых услышал новый альбом Ани. Она сегодня — номер один на нашей сцене. Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — сказал присутствовавший на презентации Филипп Киркоров.

Анна Асти открыла свой собственный музыкальный лейбл, который назвала в честь своего первого успешного сольного альбома — «Феникс». В него вошли такие топовые артисты, как Коста Лакоста и Элджей. Они также пришли поддержать певицу на презентации ее нового альбома. Будем ждать от Асти новых хитов.

Читайте также:

Оперная певица умерла в 25 лет

Россияне назвали SHAMAN лучшим российским певцом

Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах

#певица
#бал
#страны
#приём
#песня
#киркоров
Читайте нас в
Михалков назвал предателем покинувшего Россию Белого
Михалков раскритиковал покинувшего Россию Белого, назвав его предателем
03 октября 2023, 10:44

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Российский режиссер Никита Михалков раскритиковал актера театра и кино Анатолия Белого, который покинул РФ, и назвал его предателем. Свое мнение он озвучил в эфире передачи «Бесогон ТВ» на YouTube. Анатолий Белый сейчас активно дает интервью западным СМИ, публично критикуя власть РФ и соотечественников.

«Он совершил два предательства. Первое — предал свою Родину, которая дала ему все: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать», — заявил Михалков.
Вторым предательством по мнению режиссера стала смена фамилии. Настоящая фамилия Анатолия — Вайсман. Михалков заявил, что артист взял себе благозвучную фамилию Белый, чтобы точно добиться успеха в России.

Кинорежиссёр также добавил, что до начала СВО на Украине Белый 8 лет выстраивал карьеру в России, не обращая внимания на действия киевского режима на Донбассе.

Читайте также: 

Певица Ольга Серябкина раскрыла, кто крестная мама её сына

Россияне назвали SHAMAN лучшим российским певцом
«Так получилось»: Валерия Ланская отменила свадьбу с молодым танцором

#кино
#сми
#режиссёр
#мнение
#интервью
#артист
#сво
#михалков
#рф
Читайте нас в
Иван Ургант появился на публике после долгого отсутствия
Иван Ургант появился на ярмарке современного искусства Cosmoscow
03 октября 2023, 09:49

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известный российский телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился на публике и посетил превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Ярмарка открылась 28 сентября и стала 11 по счету. На мероприятии Урганта заметили фотографы. Телеведущий был ярко одет: прямые джинсы, голубой свитер, сверху зеленый пиджак, а на ногах красные кроссовки. Иван Ургант так широко известен благодаря своему шоу «Вечерний Ургант», но в 2022 году передачу сняли с эфира. После выступлений против российской специальной операции на Украине Ургант покинул Россию. 

На мероприятии также присутствовали другие знаменитые гости: Константин Эрнст,  Равшана Куркова, Рома Зверь, Ксения Собчак, Максим Виторган, Влад Лисовец и другие.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow – место, где можно первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве.

Читайте также: 

Певица Ольга Серябкина раскрыла, кто крестная мама её сына

Россияне назвали SHAMAN лучшим российским певцом

«Так получилось»: Валерия Ланская отменила свадьбу с молодым танцором

#ярмарка
#ксения собчак
#шоу
#операции
#ярмарки
Читайте нас в
Достижения.рф