В Узбекистане с подозрением на инфаракт госпитализировали голливудскую звезду

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Голливудского актёра Кевина Спейси срочно госпитализировали в столице Узбекистана. Об этом сообщает издание Sun.
Уточняется, что Спейси был доставлен в ташкентскую больницу с подозрением на инфаркт, поскольку во время кинофестиваля у него полностью онемела рука.
После осмотра врачей выяснилось, что опасения не подтвердились. Спейси отпустили, и он вернулся на площадку кинофестиваля, где рассказал зрителям об этом случае.
В Узбекистане с 29 сентября по 3 октября проходил XV Ташкентский международный кинофестиваль, в котором принял участие американский актёр, 64-летний Кевин Спейси.
Ранее сообщалось, что двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к мужчинам. Издание Daily Beast сообщало, что в 2016 году актёр якобы домогался до своего массажиста и предлагал крупную сумму денег за услуги сексуального характера.
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После осмотра врачей выяснилось, что опасения не подтвердились. Спейси отпустили, и он вернулся на площадку кинофестиваля, где рассказал зрителям об этом случае.
Ранее сообщалось, что двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к мужчинам. Издание Daily Beast сообщало, что в 2016 году актёр якобы домогался до своего массажиста и предлагал крупную сумму денег за услуги сексуального характера.
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Анастасия Чинкова