Variety: Премьеру продолжения «Дюны» перенесли из-за забастовок в Голливуде

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В связи с забастовками актёров и сценаристов в Голливуде, кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Дюна: часть вторая» с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года. Об этом сообщает журнал Variety.
Напомним, что забастовка актёров и сценаристов в Голливуде началась 2 мая. Причиной стало невыполнение кинокомпаниями требований сотрудников о повышении заработной платы и заключения новых соглашений. В связи с этим происходит перенос уже снятых фильмов, а новые телепередачи и кинокартины не создаются. Последний раз подобная забастовка в США случалась в 2007 году. Она длилась 100 дней и понесла за собой убыток для отрасли в 3 млрд долларов.
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Анастасия Чинкова