Variety: Церемония вручения премии Emmy будет перенесена из-за забастовки в Голливуде

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Церемония вручения телевизионной премии Emmy может не состояться в назначенный срок впервые с 2001 года. Это связано с забастовками актеров и сценаристов в Голливуде.
В предыдущий раз церемония вручения Emmy переносилась в 2001 году из-за террористических атак на башни-близнецы и начала военной операции США в Афганистане.
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