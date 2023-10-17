Васильев прокомментировал возвращение «Модного приговора» без его участия

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Историк моды Александр Васильев поделился, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир несмотря на то, что он сам больше вести шоу не будет.
«Я не расстроен. Я очень рад, что мода не умерла, несмотря на все потери — уход Зайцева, Юдашкина. Возобновляется новая программа. Я уверен, что вся команда настолько профессиональна, что она точно справится, имея такой огромный опыт», — отметил в беседе с NEWS.ru Васильев.
Он подчеркнул, что телепередаче уже 15 лет.
А известный стилист Александр Рогов признавался, как неудачно покинул канал СТС. В гостях YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой «AgentShow. Дачный сезон» он рассказал, что много лет работал над проектом на СТС, целью которого было изменить жизнь уставшим от быта героиням. Но потом он понял, что ощущает некое стеснение.
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