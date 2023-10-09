«Великая страна»: Собчак поддержала намерение Галкина* остаться в Израиле

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Телеведущая и журналист Ксения Собчак поддержала намерение шоумена Максима Галкина остаться в Израиле.
«Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими. Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», – видео с подобным обращением Галкин* разместил в одной из запрещенных на территории РФ социальных сетей.
На него ответила комментарием Ксения Собчак.
«Израиль — действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю», - заявила журналист.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева