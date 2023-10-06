Вера Брежнева рассказала о разводе с Константином Меладзе

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В сети обсуждался разрыв между певицей Верой Брежневой и продюсером Константином Меладзе, который ушёл ради неё из семьи с тремя детьми.
МК пишет, что Брежнева наконец поставила точку в слухах. Она подтвердила разрыв с композитором. Певица не стала уточнять точную дату развода с Константином Меладзе. Артистка в своём личном блоге рассказала о новых творческих проектах.
Вера Брежнева и Константин Меладзе заключили брак в 2015 году в Италии. На церемонии присутствовали только близкие друзья. Роман пары начался ещё в нулевых, когда артистка была участницей группы «ВИА Гра», а Меладзе продюсировал группу.
Сейчас Вера Брежнева живёт за границей. По информации СМИ, именно СВО явилась причиной развода пары. Вера якобы потребовала от Константина выступить против России и поддержать Украину.
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«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме», —написала исполнительница в своём блоге.
Сейчас Вера Брежнева живёт за границей. По информации СМИ, именно СВО явилась причиной развода пары. Вера якобы потребовала от Константина выступить против России и поддержать Украину.
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