Вера Брежнева вернулась в родную Украину

Фото: iStock/marchmeena29
Певица Вера Брежнева развелась с мужем и уехала на Украину. Об этом сообщает «Утро.ру».
Уже несколько месяцев не угасают слухи о том, что Вера Брежнева развелась с мужем, продюсером Константином Меладзе. Считается, что именно артистка стала инициатором разрыва, поскольку была недовольна молчанием мужа. Брежнева требовала, чтобы он публично высказывался против России.
Вера уехала в Киев и поселилась в квартире, доставшейся ей после раздела имущества, сообщает «Утро.ру».
На своей странице в одной из соцсетей она написала: «Моя самая долгожданная поездка».
Читайте также:
Блогер Ида Галич рассказала о новом взгляде на отношения после развода
Блогер Валерия Ивлева рассказала, что в её семье всегда прав муж
Леонтьев планирует вернуться жить в Россию
Вера уехала в Киев и поселилась в квартире, доставшейся ей после раздела имущества, сообщает «Утро.ру».
Читайте также:
Блогер Ида Галич рассказала о новом взгляде на отношения после развода
Блогер Валерия Ивлева рассказала, что в её семье всегда прав муж
Леонтьев планирует вернуться жить в Россию
Анастасия Чинкова