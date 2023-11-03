Вернувшуюся в РФ Пугачеву требуют задержать за возможное финансирование ВСУ

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Певицу Аллу Пугачеву, которая 2 ноября вернулась в Россию, общественники требуют задержать и допросить.
По данным телеграм-канала SHOT, общественники из «Зова народа» обратились председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву.
Активисты требует наказать певицу по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее посты, в которых она оскорбляла россиян, называя их рабами и холопами. Максимальное наказание по данной статье подразумевает штраф в 10 тысяч рублей.
Помимо этого, Пугачевой напомнили её признания в солидарности супругом-иноагентом Максимом Галкиным, который признается в финансировании Вооружённых сил Украины. Алла Борисовна даже просила Министерство юстиции РФ присвоить и ей иноагентский статус.
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