«Выступит в Москве»: Пугачева тайно записала альбом в России, что задумала примадонна

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию 3 ноября. Визит артистки был краткосрочным и уже через два дня примадонна вновь покинула страну. Вокруг визита примадонны ходило множество слухов. Кто-то связывал ее приезд с разногласиями в семье, другие предполагали, что 74-летняя певица вернулась, чтобы составить завещание. Редакция «Радио 1» расскажет, зачем на самом деле Пугачева наведывалась в Россию, и с какой целью она посетила известную студию звукозаписи в Твери.
Пугачева тайно записала новый альбом в России
По информации телеграм-канала SHOT, на следующий день после прибытия в Россию, Пугачева отправилась в Тверь, где посетила известную студию звукозаписи «Салам».
Фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей
Основатель студии Игорь Лалетин работал с певицей во время расцвета ее карьеры. Впервые артистку привел на студию Филипп Киркоров, затем она приезжала для записи самостоятельно. Именно в Твери шла работа над альбомом «Не делайте мне больно, господа».
Прежде на студии записывались Андрей Губин, Алсу, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова и другие популярные исполнители. Стоимость записи одной песни начинается от 100 тысяч рублей.
Пугачева может вернуться на российскую сцену в новогодние праздники
Телеграм-канал Mash сообщает, что Пугачева может вновь выступит на российской сцене в новогодние праздники. По информации портала, продюсеры певицы занимаются к подготовке выступлений артистки: ищут музыкантов и обновляют райдер.
Выступления Пугачевой уже запланированы на Кипре и в Дубае, однако Пугачева может выступить и в России, если будут соблюдены специальные условия.
Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности
Согласно требованию артистки, организаторы ее концертов в Москве должны будут обеспечить конфиденциальность, отказаться от анонсов в СМИ и не допустить провокаций во время ее выступлений. Зрителям также должно быть запрещено снимать концертную программу на мобильный телефон.
Пугачева вернулась в Россию
Третьего ноября Пугачева была замечена на Ленинградском вокзале в Москве. В России певица появилась в сопровождении помощников. В сети появилось видео, на котором видно, как примадонна въезжает на территорию своего замка в деревне Грязи.
Предполагалось, что певица вернулась в одиночестве из-за разлада с супругом. Однако по информации телеграм-канала Mash, певица приехала в Россию, чтобы решить проблемы с недвижимостью. Прежде сообщалось, что у артистки были неоплаченные налоги за дом.
Владелец студии звукозаписи Игорь Лалетин также подтвердил, что Пугачева приехала для того, чтобы разобраться с налогами.
Читайте также:
В сети появились эксклюзивные фото Пугачевой из её последней поездки в Тверь
Пугачёва снова поспешно покинула Россию
Rolls-Royce Пугачёвой заметили в Твери
Анастасия Крестьянова