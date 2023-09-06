Внучка Гурченко продаёт дачу своей знаменитой бабушки

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Внучка советской и российской актрисы Людмилы Гурченко Елена Королёва продаст унаследованную дачу. Об этом она рассказала в беседе с «Комсомольской правдой».
Елена рассказала, что до сих пор (актрисы не стало в 2011 году) не может договориться с отцом Александром Королёвым о доставшемся в наследство имуществе Гурченко. Уточняется, что семье достались две квартиры в центре Москвы, два автомобиля и дача. По словам внучки актрисы, обе квартиры в настоящее время сдаются, а весь доход получает её отец.
Королёва сообщила, что ей всё-таки удалось договориться с отцом о продаже дачи. Сейчас семья заполняет все необходимые документы. Сумма, полученная от продажи, будут пополам поделена между Еленой и её отцом.
Ранее певец Прохор Шаляпин назвал причину продажи дачи Людмилы Гурченко. По его словам, Елена имеет проблемы со здоровьем, и ей нужны деньги на лечение. Кроме того, женщина – мать-одиночка, она самостоятельно воспитывает дочь.
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Королёва сообщила, что ей всё-таки удалось договориться с отцом о продаже дачи. Сейчас семья заполняет все необходимые документы. Сумма, полученная от продажи, будут пополам поделена между Еленой и её отцом.
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