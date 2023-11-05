Волочкова сделала шпагат, лежа в кресле стоматолога (видео)

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Балерина Анастасия Волочкова сделала шпагат прямо в кресле у стоматолога. Врач объяснил, что это было ей необходимо, чтобы размять конечности, затекшие от долгого нахождения в одном положении.
Видео с гимнастическими упражнениями танцовщицы в зубоврачебном кресле опубликовал телеграм-канал «Звездач».
Комментировать кадры сама балерина не могла, так как на нее был надет роторасширитель. За нее это делал врач, который и снимал видео. Он пояснил, что процедура заняла много времени, поэтому балерине было необходимо размять затекшие конечности. А также, вероятно, продемонстрировать подписчикам, что кровь еще горяча, а суставы — подвижны.
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«Ну, лежать несколько часов без движения для моих суставов пытка! Я и тут решила размяться», — подписала танцовщица видеоролик.
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Александр Бойцов