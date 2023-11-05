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Волочкова сделала шпагат, лежа в кресле стоматолога (видео)

05 ноября 2023, 11:51
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Балерина Анастасия Волочкова сделала шпагат прямо в кресле у стоматолога. Врач объяснил, что это было ей необходимо, чтобы размять конечности, затекшие от долгого нахождения в одном положении.
Видео с гимнастическими упражнениями танцовщицы в зубоврачебном кресле опубликовал телеграм-канал «Звездач».

«Ну, лежать несколько часов без движения для моих суставов пытка! Я и тут решила размяться», — подписала танцовщица видеоролик.


Комментировать кадры сама балерина не могла, так как на нее был надет роторасширитель. За нее это делал врач, который и снимал видео. Он пояснил, что процедура заняла много времени, поэтому балерине было необходимо размять затекшие конечности. А также, вероятно, продемонстрировать подписчикам, что кровь еще горяча, а суставы — подвижны.





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На концерте в Петербурге SHAMAN нажал на «ядерную кнопку»
05 ноября 2023, 02:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский певец Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, нажал на символическую «ядерную кнопку» во время исполнения песни «Я русский» на своём сольном концерте в Санкт-Петербурге. Трансляцию выступления артиста в этот момент вёл Первый канал.
«Артисту вынесли чемоданчик с красной кнопкой, который очевидно символизирует тот самый «ядерный чемоданчик». Со словами «я русский» SHAMAN жахнул по кнопке — на сцене загорелась пиротехника, а затем стали показывать кадры салюта», — пишет издание ​Певец SHAMAN поранился «Фонтанка».



Большой сольный концерт Ярослава Дронова прошел на «Зенит Арене» ещё в сентябре этого года. Тогда зрителями перформанса с кнопкой стали 60 тысяч человек. После показа по Первому каналу аудитория этого символического жеста расширилась до нескольких миллионов.

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#концерт
#санкт-петербург
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Певец SHAMAN откроет вечернее шоу на Международной выставке-форуме «Россия»
Певец SHAMAN выступит на шоу «Портал в будущее» форума «Россия»
04 ноября 2023, 17:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Певец SHAMAN откроет вечерний концерт «Портал в будущее» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Отмечается, что вечернее музыкально-мультимедийное шоу стартует в субботу вечером, в 20:00, на ВДНХ. На нём свои хиты исполнят российские артисты SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская и другие.

«Портал в будущее» – это не просто концертное представление, а полноценное музыкальное произведение с эффектными трансформациями. Оно было написано специально для Международной выставки-форума «Россия», отмечают организаторы. 

Также гости мероприятия смогут увидеть футуристическое шоу, которое представляет собой трансляцию на арке главного входа на ВДНХ фильма о развитии России и о дальнейшем будущем страны. 

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась 4 ноября. На ней свои стенды представили все 89 регионов России, а также различные российские организации и ведомства. 

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#выставка
#вднх
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«Все поумирали»: Шаляпин пожаловался, что ему никто не покупает брендовые вещи
04 ноября 2023, 15:41

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что все его бывшие возлюбленные умерли, и теперь он не закупается в ЦУМе.
Пятый канал пишет, что артист теперь не покупает дорогие брендовые вещи. По словам Шаляпина, ему больше никто не приобретает вещи в ЦУМе. Причину артист назвал на шоу в социальной сети «ВКонтакте».
 
«Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал», — вспомнил Прохор Шаляпин.
Артист пожаловался, что на собственные деньги особо не может разгуляться в ЦУМе. Но при этом одежды у певца достаточно, рассказал певец.

Ранее блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нельзя назвать стабильным. По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для молодого человека. Он позитивно смотрит на падение доходов.

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Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай

Стало известно, зачем Пугачёва поехала в Тверь


 
 
#шоу-бизнес
#одежда
#артист
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Стало известно, зачем Пугачёва поехала в Тверь
Пугачёва могла записать песню в Твери
04 ноября 2023, 12:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По словам жителей Твери, артистка заехала в известную музыкальную студию «Салам».
Shot пишет, что Алла Пугачёва уже была клиенткой данной студии в 1989 году, которую основали звукорежиссёр Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов. Ранее там записывались Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, а также Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и многие другие звёзды.
 
В данный момент студия «Салам» временно закрыта для обычных посетителей. Но для Аллы Пугачёвой могли сделать исключение.
 
Rolls-Royce певицы продолжительное время стоял у студии. Лалетин комментировать визит не стал.

Ранее сообщалось, что фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей. Цена упала с 225 млн рублей до 100 млн.

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#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#певица
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Фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей
04 ноября 2023, 12:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Цена на фамильную дачу Пугачёвой в Подмосковье упала с 225 млн рублей до 100 млн.
Mash пишет, что дача подешевела из-за срочности. Владельцы хотят быстрее продать собственность. У дачи есть даже своя береговая линия с пирсом, в особняке четыре этажа (один подземный), кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хаммамом, камины, бар, бильярдная, лифт, спортивная и детская площадки.
 
На этой даче ранее жил внук Аллы Пугачёвой—музыкант Никита Пресняков. Сейчас особняк пустует. Данный участок в своё время являлся проблемой для Пугачёвой: от неё требовалось освободить проход к озеру для рыбаков, дело доходило до суда.

Ранее сообщалось, что иномарку Аллы Пугачёвой засняли на въезде в Тверь со стороны Москвы в 12:46. Это было спустя 2 часа и 14 минут с момента, как артистка выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. Возможно, завтра певица посетит церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым.

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Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию
#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#дача
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Rolls-Royce Пугачёвой заметили в Твери
04 ноября 2023, 09:25

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Иномарку Аллы Пугачёвой засняли на въезде в Тверь со стороны Москвы в 12:46.
Shot пишет, что это было спустя 2 часа и 14 минут с момента, как артистка выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. Возможно, завтра певица посетит церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым.

Ранее российские военные потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления российского народа, видео с обращением солдат опубликовал SHOT.

Напомним, звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию. Вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. Позже выяснилось, что в России певице необходимо разобраться с документами и завещанием.

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#алла пугачёва
#певица
#новости
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Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности
03 ноября 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российские военные потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления российского народа, видео с обращением солдат публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, вчера стало известно, что звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию. Вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. 

Позже выяснилось, что в России певице необходимо разобраться с документами и завещанием.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все граждане России могут свободно возвращаться на Родину.

Однако, общественность оказалась не так благосклонно к покинувшей РФ в период СВО примадонне. Представители движения «Зов народа» обратились в МВД и СК с требованием проверить артистку на финансирование ВСУ.

Теперь к требованиям привлечь певицу к ответственности подключились и военные. На опубликованном видеоролике российские бойцы поддержали просьбу общественников из «Зова народа» наказать примадонну за оскорбления в адрес россиян, которых она называла холопами и рабами.

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#военные
#певица
#алла пугачёва
#сво
#всу
#рф
#россия
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Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию
SHOT: Пугачёва вернулась в РФ, чтобы составить завещание и забрать документы
03 ноября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Как сообщает источник телеграм-канала SHOT, Алла Пугачёва 2 ноября вернулась в Москву, что составить завещание и взять документы детей, которые она не взяла в прошлый раз.
Помимо этого, собеседник канала полагает, что певица может пытаться помочь супругу Максиму Галкину* со снятием статуса иностранного агента. Также сообщается, что Алла Борисовна уже давно завещала имуществом своим младшим детям. Но замок в подмосковной деревне Грязь все по документам еще принадлежит Галкину*.

Вероятнее всего, Пугачёвой необходимо решить определенные вопросы с нотариусом, затрагивающие наследования того самого замка детьми примадонны.

Кроме того, певица может приехать на церемонию прощания с народным артистом дирижёром Юрием Темиркановым, который умер 2 ноября в возрасте 84 лет.

Ранее сообщалось, что Пугачёву требуют задержать за возможное финансирование ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Является иностранным агентом
#радио
#певица
#финансирование
#алла пугачёва
#документы
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Покинувший Россию Смольянинов* играет с группой в подземных переходах Латвии
03 ноября 2023, 14:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Уехавший из России и поливавший грязью родную страну актер Артур Смольянинов* так и не дождался в награду достойных предложений о работе. Тогда он решил сменить амплуа и собрал музыкальную группу, с которой выступает в Латвии в подземных переходах.
Свой творческий коллектив актер назвал cheLovek. Состоит он из таких же, как и он сам, эмигрантов. По словам Смольянинова*, они развлекают своим творчеством спешащих мимо людей уже год. Однако наметился прорыв: в декабре у группы запланирован первый концерт на большой сцене. Вряд ли она будет и в самом деле «большой», ведь аренда зала стоит дорого, а много денег в переходе не заработаешь.

Недавно отметивший 40-летие артист никак не хочет признать, что опустился уже на  самое дно. Игру в поземных переходах он называет «новым витком творчества». Стоит напомнить, что в мае этого года Смольянинов* уезжал в США, где планировал устроить гастрольный тур с собственным спектаклем. Билеты стоили сущие копейки, но и их не удалось продать. В итоге он выступал на квартирниках в домах сердобольных русских эмигрантов, а театральный проект с треском провалился.

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* Признан иноагентом на территории РФ, а также внесен в список террористов и экстремистов
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