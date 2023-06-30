Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление

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«Процесс восстановления может продлиться от нескольких недель до одного месяца, однако, учитывая что Мадонна находится в хорошей физической форме и лечение было начато своевременно, есть все основания ожидать положительного исхода», — заявила Азар.
«Как правило, пациентов размещают в отделение интенсивной терапии, если у них обнаружен сепсис или есть риск его развития. Это крайне опасное состояние, при котором иммунная система реагирует на инфекцию чрезмерно активной реакцией, что угрожает жизни пациента», — объяснила доктор.Читайте также:
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