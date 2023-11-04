«Все поумирали»: Шаляпин пожаловался, что ему никто не покупает брендовые вещи

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Певец Прохор Шаляпин рассказал, что все его бывшие возлюбленные умерли, и теперь он не закупается в ЦУМе.
Пятый канал пишет, что артист теперь не покупает дорогие брендовые вещи. По словам Шаляпина, ему больше никто не приобретает вещи в ЦУМе. Причину артист назвал на шоу в социальной сети «ВКонтакте».
Артист пожаловался, что на собственные деньги особо не может разгуляться в ЦУМе. Но при этом одежды у певца достаточно, рассказал певец.
Ранее блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нельзя назвать стабильным. По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для молодого человека. Он позитивно смотрит на падение доходов.
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«Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал», — вспомнил Прохор Шаляпин.
Ранее блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нельзя назвать стабильным. По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для молодого человека. Он позитивно смотрит на падение доходов.
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Мария Фирсова