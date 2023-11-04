Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Все поумирали»: Шаляпин пожаловался, что ему никто не покупает брендовые вещи

«Все поумирали»: Шаляпин пожаловался, что ему никто не покупает брендовые вещи

04 ноября 2023, 15:41
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что все его бывшие возлюбленные умерли, и теперь он не закупается в ЦУМе.
Пятый канал пишет, что артист теперь не покупает дорогие брендовые вещи. По словам Шаляпина, ему больше никто не приобретает вещи в ЦУМе. Причину артист назвал на шоу в социальной сети «ВКонтакте».
«Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал», — вспомнил Прохор Шаляпин.

Артист пожаловался, что на собственные деньги особо не может разгуляться в ЦУМе. Но при этом одежды у певца достаточно, рассказал певец.

Ранее блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нельзя назвать стабильным. По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для молодого человека. Он позитивно смотрит на падение доходов.

Читайте также:

91-летний отец Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию

Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай

Стало известно, зачем Пугачёва поехала в Тверь
#шоу-бизнес
#одежда
#артист
Читайте нас в
Стало известно, зачем Пугачёва поехала в Тверь
Пугачёва могла записать песню в Твери
04 ноября 2023, 12:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По словам жителей Твери, артистка заехала в известную музыкальную студию «Салам».
Shot пишет, что Алла Пугачёва уже была клиенткой данной студии в 1989 году, которую основали звукорежиссёр Игорь Лалетин и гитарист Михаил Саламов. Ранее там записывались Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, а также Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и многие другие звёзды.
 
В данный момент студия «Салам» временно закрыта для обычных посетителей. Но для Аллы Пугачёвой могли сделать исключение.
 
Rolls-Royce певицы продолжительное время стоял у студии. Лалетин комментировать визит не стал.

Ранее сообщалось, что фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей. Цена упала с 225 млн рублей до 100 млн.

Читайте также:

Фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей

Rolls-Royce Пугачёвой заметили в Твери

Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности
#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#певица
Читайте нас в
Фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей
04 ноября 2023, 12:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Цена на фамильную дачу Пугачёвой в Подмосковье упала с 225 млн рублей до 100 млн.
Mash пишет, что дача подешевела из-за срочности. Владельцы хотят быстрее продать собственность. У дачи есть даже своя береговая линия с пирсом, в особняке четыре этажа (один подземный), кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хаммамом, камины, бар, бильярдная, лифт, спортивная и детская площадки.
 
На этой даче ранее жил внук Аллы Пугачёвой—музыкант Никита Пресняков. Сейчас особняк пустует. Данный участок в своё время являлся проблемой для Пугачёвой: от неё требовалось освободить проход к озеру для рыбаков, дело доходило до суда.

Ранее сообщалось, что иномарку Аллы Пугачёвой засняли на въезде в Тверь со стороны Москвы в 12:46. Это было спустя 2 часа и 14 минут с момента, как артистка выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. Возможно, завтра певица посетит церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым.

Читайте также:

Rolls-Royce Пугачёвой заметили в Твери

Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности

Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию
#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#дача
Читайте нас в
Rolls-Royce Пугачёвой заметили в Твери
04 ноября 2023, 09:25

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Иномарку Аллы Пугачёвой засняли на въезде в Тверь со стороны Москвы в 12:46.
Shot пишет, что это было спустя 2 часа и 14 минут с момента, как артистка выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. Возможно, завтра певица посетит церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым.

Ранее российские военные потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления российского народа, видео с обращением солдат опубликовал SHOT.

Напомним, звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию. Вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. Позже выяснилось, что в России певице необходимо разобраться с документами и завещанием.

Читайте также:

Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности

Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию

В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
#алла пугачёва
#певица
#новости
Читайте нас в
Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности
03 ноября 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российские военные потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления российского народа, видео с обращением солдат публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, вчера стало известно, что звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию. Вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. 

Позже выяснилось, что в России певице необходимо разобраться с документами и завещанием.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все граждане России могут свободно возвращаться на Родину.

Однако, общественность оказалась не так благосклонно к покинувшей РФ в период СВО примадонне. Представители движения «Зов народа» обратились в МВД и СК с требованием проверить артистку на финансирование ВСУ.

Теперь к требованиям привлечь певицу к ответственности подключились и военные. На опубликованном видеоролике российские бойцы поддержали просьбу общественников из «Зова народа» наказать примадонну за оскорбления в адрес россиян, которых она называла холопами и рабами.

Читайте также: 

Пугачёва вернулась в Россию

Депутат Шолохов отметил хитрость Пугачёвой, позволившую ей не нарушить законы РФ

SHOT: Пугачёву требуют задержать и допросить о её участии в финансировании ВСУ
#военные
#певица
#алла пугачёва
#сво
#всу
#рф
#россия
Читайте нас в
Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию
SHOT: Пугачёва вернулась в РФ, чтобы составить завещание и забрать документы
03 ноября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Как сообщает источник телеграм-канала SHOT, Алла Пугачёва 2 ноября вернулась в Москву, что составить завещание и взять документы детей, которые она не взяла в прошлый раз.
Помимо этого, собеседник канала полагает, что певица может пытаться помочь супругу Максиму Галкину* со снятием статуса иностранного агента. Также сообщается, что Алла Борисовна уже давно завещала имуществом своим младшим детям. Но замок в подмосковной деревне Грязь все по документам еще принадлежит Галкину*.

Вероятнее всего, Пугачёвой необходимо решить определенные вопросы с нотариусом, затрагивающие наследования того самого замка детьми примадонны.

Кроме того, певица может приехать на церемонию прощания с народным артистом дирижёром Юрием Темиркановым, который умер 2 ноября в возрасте 84 лет.

Ранее сообщалось, что Пугачёву требуют задержать за возможное финансирование ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай

Генпрокуратура проверит звезду «Кухни» Назарова после обращения общественников

91-летний отец Киркорова сбежал из больницы

*Является иностранным агентом
#радио
#певица
#финансирование
#алла пугачёва
#документы
Читайте нас в
Покинувший Россию Смольянинов* играет с группой в подземных переходах Латвии
03 ноября 2023, 14:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Уехавший из России и поливавший грязью родную страну актер Артур Смольянинов* так и не дождался в награду достойных предложений о работе. Тогда он решил сменить амплуа и собрал музыкальную группу, с которой выступает в Латвии в подземных переходах.
Свой творческий коллектив актер назвал cheLovek. Состоит он из таких же, как и он сам, эмигрантов. По словам Смольянинова*, они развлекают своим творчеством спешащих мимо людей уже год. Однако наметился прорыв: в декабре у группы запланирован первый концерт на большой сцене. Вряд ли она будет и в самом деле «большой», ведь аренда зала стоит дорого, а много денег в переходе не заработаешь.

Недавно отметивший 40-летие артист никак не хочет признать, что опустился уже на  самое дно. Игру в поземных переходах он называет «новым витком творчества». Стоит напомнить, что в мае этого года Смольянинов* уезжал в США, где планировал устроить гастрольный тур с собственным спектаклем. Билеты стоили сущие копейки, но и их не удалось продать. В итоге он выступал на квартирниках в домах сердобольных русских эмигрантов, а театральный проект с треском провалился.

Читайте также:

Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов

Смольянинов*, который был готов воевать за Украину, задолжал налоговой РФ большую сумму

Актера Смольянинова признали иноагентом


* Признан иноагентом на территории РФ, а также внесен в список террористов и экстремистов
#сша
#концерт
#актёр
#проект
#аренда
#билеты
#артист
#рф
Читайте нас в
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
Песков: Пугачева, как и любой россиянин, может свободно приезжать на родину
03 ноября 2023, 13:31

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу. Так Песков прокомментировал журналистам возвращение артистки Аллы Пугачевой.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева в Москву 2 ноября. Вечером в этот день певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. На российской стороне примадонну ожидала черная Camry, на которой она и уехала. Ее помощница Елена Чупракова рассказала о том, что не знает, сколько артистка пробудет в России.

Напомним, весной прошлого года певица уехала с мужем и детьми из России в Израиль, последний раз она посещала Россию в мае этого года прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.

Читайте также:

В Госдуме прокомментировали возвращение Пугачёвой в Россию

«Скрывала лицо платком»: Алла Пугачева вернулась в Россию

Алла Пугачева спустя четыре месяца вышла на связь
#израиль
#певица
#алла пугачёва
#россия
#дмитрий песков
Читайте нас в
Вернувшуюся в РФ Пугачеву требуют задержать за возможное финансирование ВСУ
SHOT: Пугачёву требуют задержать и допросить о её участии в финансировании ВСУ
03 ноября 2023, 13:04

Фото: istock / Илья Питалев

Певицу Аллу Пугачеву, которая 2 ноября вернулась в Россию, общественники требуют задержать и допросить.

По данным телеграм-канала SHOT, общественники из «Зова народа» обратились председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву. 

Активисты требует наказать певицу  по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее посты, в которых она оскорбляла россиян, называя их рабами и холопами. Максимальное наказание по данной статье подразумевает штраф в 10 тысяч рублей.

Помимо этого, Пугачевой напомнили её признания в солидарности супругом-иноагентом Максимом Галкиным*, который признается в финансировании Вооружённых сил Украины. Алла Борисовна даже просила Министерство юстиции РФ присвоить и ей иноагентский статус. 

Читайте также: 
Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай

Генпрокуратура проверит звезду «Кухни» Назарова после обращения общественников

91-летний отец Киркорова сбежал из больницы

*Является иностранным агентом
#мвд
#штраф
#обращения
#наказание
#активисты
#рф
Читайте нас в
В Госдуме прокомментировали возвращение Пугачёвой в Россию
Депутат Шолохов отметил хитрость Пугачёвой, позволившую ей не нарушить законы РФ
03 ноября 2023, 12:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва чиста перед законом и преследовать ее не за что. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.
В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий отметил, что невозможно подвергать артистку уголовному преследованию за то, что она повсюду ездила со своим мужем Максимом Галкиным*. Ее возвращение и жизнь на родине вполне возможны, так как Пугачёва не совершала никаких действий, которые могли бы повлечь за собой ущемление ее прав.

Депутат также отметил известную хитрость артистки, которая вела себя осторожно, не делала громких заявлений, не стала «сжигать мосты», в отличие от многих своих коллег. Хотя формальных поводов для преследования бывшей Примадонны и нет, своим неоднозначным поведением она заслужила презрение больше части россиян и свела на нет все свои прежние заслуги, заключил Шолохов.

Читайте также:

Развод или завещание: почему Пугачева вернулась одна, что случилось с Галкиным* и детьми

«Скрывала лицо платком»: Алла Пугачева вернулась в Россию

Алла Пугачева спустя четыре месяца вышла на связь

* Признан иноагентом на территории РФ
#жизнь
#депутат
#артист
#алла пугачёва
Читайте нас в
Достижения.рф