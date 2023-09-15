«Встретил на улице и поехали в ЗАГС»: подробности свадьбы Александра Петрова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» 34-летний Александр Петров впервые женился. Кто стал избранницей завидного холостяка, почему это событие стало неожиданностью и где прошла свадьба, расскажет редакция «Радио 1».
Актер Александр Петров личная жизнь
Александр Петров, несмотря на образ убежденного холостяка, все же состоял в серьезных отношениях, однако, оформлять их официально не торопился.
Жена Александра Петрова
На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ), Петров поделился фотографиями со свадьбы и представил свою возлюбленную публике. Невеста, по его словам, далека от индустрии шоу-бизнеса и не привыкла к публичности. На фото рядом с артистом темноволосая молодая девушка по имени Виктория. Актер рассказал, что познакомился со своей будущей супругой случайно: они встретились на улице, поговорили и поженились через несколько встреч.
«Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС», - поделился Петров историей знакомства в социальной сети.Актер также заявил, что его жена лучшее, что с ним могло произойти. Он рассказал, что девушка выросла в прекрасной, полноценной семье, имеет высшее образование и работает, однако, сферу ее деятельности не уточнил.
Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной
Свадьба Александра Петрова
Регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла в Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки». На фотографиях молодожены не в традиционных свадебных нарядах. Невеста в длинном, темном платье и в широкой клетчатой рубашке, а звездный жених в черном пиджаке, майке на выпуск и джинсах. Но несмотря на нетрадиционный для росписи наряд, пара выглядит действительной счастливой.
Читайте также:
Федор Смолов женился на модели-диджее
Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев стал отцом в третий раз
Актёр Прилучный стал отцом в третий раз
Анастасия Крестьянова