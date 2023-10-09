«Я бы пошел, но...»: Галкин* объяснил, почему не пойдет воевать за Израиль

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов
Юморист и телеведущий Максим Галкин* рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля. Об этом сообщает издание РИА Новости.
По словам Галкина*, они с Пугачевой владеют европейскими паспортами и могут жить в одной из 27 государств Европы. Но уезжать семья не планирует.
Шоумен также рассказал подписчикам почему он не идет служить на фронт.
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«Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими <...> Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», – сказал шоумен.
«Если бы были хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел, но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь», – объяснил Максим*.Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак