«Я больше так не буду»: Певец Шарлот извинился за сожжение российского паспорта

Фото: istock / yanik88
Певец Шарлот на камеру принес свои извинения за сжигание российского паспорта.
Как пишет телеграм-канал SHOT, Шарлот утверждает, что сделал это, так как поверил в ложную информацию.
«Осечка в понимании происходящего. Простите. Я больше так не буду», — сказал на камеру музыкант.
На Шарлота составили административные протоколы за дискредитацию российской армии и порчу документа, удостоверяющего личность.
Ранее сообщалось, что у 72-летнего российского режиссера Алексея Учителя роман с 26-летней Софьей Мелединой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Shot: семья объявленной в розыск певицы Джамалы имеет бизнес в Крыму
Приемный сын Брэда Питта назвал его «ужасным и презренным»
Алина Юрчак