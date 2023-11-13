«Я всех похороню»: Кушанашвили опроверг слухи о своей госпитализации с инфарктом

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежит там в реанимации с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видеообращение журналиста, записанное в машине его друзей.
В нём разгневанный Отар заявляет, что «похоронит» всех распространителей слухов о нём и его здоровье.
По информации канала SHOT, после проведения необходимых процедур и взятия медицинских анализов, Кушанашвили отказался от госпитализации и уехал из больницы.
Напомним, ранее в целом ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Оттуда его якобы госпитализировали в Боткинскую больницу, в реанимации которой он и находится с подозрением на инфаркт.
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По информации канала SHOT, после проведения необходимых процедур и взятия медицинских анализов, Кушанашвили отказался от госпитализации и уехал из больницы.
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Артем Путинцев