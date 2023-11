«Я всех похороню»: Кушанашвили опроверг слухи о своей госпитализации с инфарктом

«Это невообразимо. Это ошеломляюще. Это также очень эмоциональный момент для меня. Просто супер!», — так прокомментировал очередную музыкальную победу 81-летний бас-гитарист и основатель группы Пол Маккартни.





Об этом сообщает компания Official Charts company, которая занимается составлением и распространением музыкальных хит-парадов в Соединенном Королевстве. В тексте официального заявления компании также указано, что доведение композиции Now and Then до идеального звучания заняло 45 лет.Песня была представлена публике 2 ноября и сразу же взлетела на 42-ю строчку хит-парада. Всего за неделю она поднялась на 41 ступеньку вверх и возглавила рейтинг. Благодаря этому достижению, группа The Beatles, которая прекратила свое существование в далеком 1970 году, упрочило свое лидерство как британский коллектив с наибольшим числом синглов на вершинах чарта. Их теперь стало 18. Абсолютным же лидером является Элвис Пресли. Хит-парад возглавляла 21 его песня.Рекордным стал также разрыв между двумя песнями группы — 54 года. Предыдущая композиция «битлов» The Ballad of John and Yoko была записана в 1969 году. Еще один рекорд — интервал между самой первой и самой последней песнями группы, возглавлявшими чат. Он составил 60 лет и 6 месяцев, которые прошли с того дня, когда композиция From Me to You, которую исполнили Джон, Ринго, Пол и Джордж, заняла первую строчку хит-парада. Это произошло в мае 1963 года.Коме него, из участников ее в живых остался только барабанщик Ринго Старр. Джона Леннона в 1980 году в Нью-Йорке застрелил полупомешанный фанат Марк Чепмен. Соло-гитарист Джордж Харрисон скончался в 2001 году от рака мозга.Композитор Матецкий рассказал о знакомстве с «Битлз» Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноябряИскусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles