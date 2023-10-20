Яне Трояновой грозит наказание за сравнение России с «изнасилованной бабой»

Фото: istock / OlFedv
Российской актрисе Яне Трояновой может грозить тюремное заключение за негативные высказывания в отношении РФ в новом интервью. Она сравнила Россию с «изнасилованной бабой» и сказала, что в стране живут «одни алкаши». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По данным канала, во время интервью украинским журналистам Троянова заявила, что весь российский народ страдает от алкоголизма, а «мужик изнасилованной России пьяница, жмущий руку насильникам».
Общественники требуют провести проверки в отношении артистки и признать ее иноагентом. Также они призвали возбудить уголовное дело за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства. Ранее похожие требования они высказывали после интервью иноагенту Юрию Дудю*.
Ранее сообщалось, что сбежавший из России комик и шоумен Семен Слепаков* остался без жилья. «Радио 1» расскажет, почему российские знаменитости лишаются имущества после присвоения им статуса иноагента, и каким еще артистам, покинувшим Россию, больше некуда вернуться.
Читайте также:
Зарезанные бабушка и брат Романа Микояна — не первые его жертвы
Жена Романа Микояна назвала «идеальным» его отношение к семье
«Мерзкий человек»: что Намин рассказал о сыне, как драма в семье привела к братоубийству
*признан иностранным агентом в РФ
Общественники требуют провести проверки в отношении артистки и признать ее иноагентом. Также они призвали возбудить уголовное дело за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства. Ранее похожие требования они высказывали после интервью иноагенту Юрию Дудю*.
Читайте также:
Зарезанные бабушка и брат Романа Микояна — не первые его жертвы
Жена Романа Микояна назвала «идеальным» его отношение к семье
«Мерзкий человек»: что Намин рассказал о сыне, как драма в семье привела к братоубийству
*признан иностранным агентом в РФ
Алина Юрчак