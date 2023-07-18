Земфира* высказалась о возвращении в Россию

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Знаменитая певица Земфира* в прошлом году уехала из России. Певица вышла на связь с поклонниками и прокомментировала переезд.
При этом, в публикациях можно увидеть, что певица не собирается возвращаться на родину. Также, певица обрадовала поклонников новостью о том, что, возможно, скоро появяться новые песни.
*признана иноагентом в РФ
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Дана Игумнова