Жена Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы

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Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выпишут из Мариинской больницы уже через несколько дней. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жену актера, актрису Ларису Луппиан.
Из-за временного отсутствия Боярского «Театр Ленсовета» вынуждено изменил программу на несколько дней: 4 и 14 декабря спектакли с участием Боярского были заменены на иные.
Напомним, 27 ноября советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь боролись реаниматологи.
Врачам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние артиста и перевести его в обычную палату. Он находится под присмотром медиков.
В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19.
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Напомним, 27 ноября советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь боролись реаниматологи.
В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19.
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Екатерина Коршунова