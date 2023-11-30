Жена экс-бойфренда Волочковой отправила мужу перед смертью письмо

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Супруга экс-жениха российской балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова рассказала, что перед смертью мужу отправила ему письмо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката и друга семьи Александра Бенхина.
«Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. Люблю тебя очень сильно», — написала в письме жена Сергея.
Женщина уверена, что супруг получил письмо, однако трогательный текст послания не уберёг мужчину от гибели.
Издание напомнило, что Сергей Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае на почве ревности в паре произошла драка, после которой Анастасия оказалась в больнице. Она написала заявление в полицию, но спустя некоторое время супруги помирились. Однако закрыть дело из-за примирения сторон было невозможно из-за серьёзности совершённого деяния.
В среду, 29 ноября, Кондрачук получила официальную телеграмму о гибели мужа. В тексте говорится, что Кузнецов скончался 28 ноября. Вопросы захоронения родственникам мужчины предлагается решить с представителями СИЗО.
Сергей Кузнецов познакомился с Анастасией Волочковой на шоу «Давай поженимся!» в 2021 году. После программы они отправились в романтический отпуск на Мальдивы, но расстались сразу после путешествия.
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