Жена экс-бойфренда Волочковой отправила мужу перед смертью письмо

Датская актриса, фотомодель и певица Бриджит Нильсен поделилась, в чем заключаются особенности беременности и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после 55 лет. О трудностях, который ей пришлось преодолеть, она рассказала изданию People.