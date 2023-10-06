Жена комика Комиссаренко впервые прокомментировала скандал с порно

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Новоиспеченная супруга белорусского комика Славы Комиссаренко, уличенная в работе в сфере интим-услуг, впервые прокомментировала ситуацию, в своем Telegram-канале.
26-летняя Юлия Шашкова и Комиссаренко расписались 12 сентября, однако, уже две недели спустя интернет повергла в шок скандальная новость. Выяснилось, что Шашкова в прошлом работала вебкам моделью. По информации из других источников, девушка таже снималась в порно и даже оказывала интим-услуги в сауне.
Комик выдержал паузу, и, спустя неделю, написал пост в социальной сети, в котором заявил, что супруга ничего не рассказывала ему о своем прошлом, и продолжила отрицать факты даже после слитых в интернет фото.
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Комик выдержал паузу, и, спустя неделю, написал пост в социальной сети, в котором заявил, что супруга ничего не рассказывала ему о своем прошлом, и продолжила отрицать факты даже после слитых в интернет фото.
«Много лет назад я подрабатывала вебкам-моделью. Это длилось несколько недель и до сегодняшних дней этот эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляют тебя оставить их самыми потайными и забыть. Я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку всей этой истории», - призналась Шашкова.При этом, о нынешнем статусе отношений молодой семьи ни Шашкова, ни Комиссаренко ничего не уточняли.
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