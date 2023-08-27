Жена принца Гарри Меган Маркл хочет вернуться в кино и получить «Оскар»

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Меган Маркл планирует возобновить актёрскую карьеру и рассчитывает в будущем получить премию «Оскар».
Life & Style, ссылаясь на источник из окружения герцогини, пишет, что Меган Маркл начала переговоры с «известными режиссёрами и продюсерами», желая возобновить актерскую карьеру.
По словам инсайдера, за последние 5 лет у Меган была «куча предложений», но Маркл отказывалась от них сначала из-за королевской жизни, а потом из-за переезда в Голливуд с семьёй. Принц Гарри поддерживает жену в стремлении возобновить карьеру.
Сообщается, что Меган Маркл подошла к своему возвращению стратегически. Она планирует получить серьёзную драматическую роль, которая могла бы принести ей «Оскар».
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«После множества неудач, включая потерю сделки со Spotify на $20 млн и отказа в номинации на премию «Эмми» за документальный сериал «Меган и Гарри», она планирует вернуться к актерской карьере. Меган очень взволнована», — поделился информацией источник.
Сообщается, что Меган Маркл подошла к своему возвращению стратегически. Она планирует получить серьёзную драматическую роль, которая могла бы принести ей «Оскар».
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Мария Фирсова